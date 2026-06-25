El equipo de salud del Centro Integrador Comunitario (CIC) Néstor Kirchner, llevó adelante una nueva intervención territorial en las instalaciones del Cementerio Municipal. La iniciativa tuvo como objetivo principal descentralizar los servicios sanitarios y acercar acciones de prevención y promoción de la salud a los vecinos y vecinas de la comunidad.

Durante la jornada, el personal sanitario desplegó un circuito de atención orientado al cuidado integral. Entre las principales tareas, se realizaron controles generales que incluyeron la toma de presión arterial, medición de peso y el seguimiento de parámetros básicos, brindando un espacio de consulta directa y asesoramiento.

En total, 17 personas accedieron a la atención de los profesionales, registrándose la aplicación de 31 vacunas que permitieron completar esquemas y reforzar la protección sanitaria de la población.

Según explicaron desde el Municipio, “este tipo de abordajes forman parte del plan de trabajo territorial continuo que desarrollan los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y los diferentes espacios municipales”.