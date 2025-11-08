El presidente Javier Milei asistió este sábado en La Paz a la ceremonia de asunción de Rodrigo Paz Pereira como nuevo mandatario de Bolivia. En un breve encuentro tras la investidura, Milei le expresó a Paz Pereira que comprende “por experiencia propia” las dificultades que afrontará al asumir el nuevo gobierno, al comparar su situación política con la que él mismo recibió de parte de su predecesor, Alberto Fernández.

En un corto diálogo, Milei intercambió comentarios anecdóticos con su par boliviano y se puso a disposición “en caso de lo que le podamos ayudar”. “Nos va a ayudar”, le respondió Paz Pereira. “Yo sé lo que estás recibiendo. Te lo puedo decir por experiencia propia”, remató el libertario, sonriendo.

La respuesta de Paz Pereira fue de gratitud y apertura: “Buenos consejos se van a dar. Somos buenos para recibir consejos”. El nuevo jefe de Estado boliviano estaba acompañado de su esposa, María Elena Urquidi Barbery, ahora primera dama.

Durante su discurso inaugural, Paz Pereira dio un panorama político y económico con el cual inicia su mandato, al afirmar que asume un país que “está devastado”. Dio así, de manera institucional, el comienzo de un nuevo ciclo político, opuesto al rumbo que le imprimió el Movimiento al Socialismo (MAS) desde 2006, con las presidencias de Evo Morales y de su conflictiva sucesión al mando de Luis Arce.

Puede interesarte

“Nos dejan una economía quebrada, con las reservas internacionales más bajas en 30 años. Nos dejan la inflación, escasez, deuda, desconfianza, un estado paralizado, un monstruo burocrático incapaz de servir al pueblo, nos dejan filas interminables para conseguir combustible, mercados vacíos, salarios que no alcanzan, nos dejan una nación cansada, dividida, endeudada moral y materialmente, nos dejan la peor crisis de las últimas cuatro décadas”, afirmó Paz Pereira en su discurso, responsabilizando a sus antecesores Morales y Arce.

Milei estuvo acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el canciller Pablo Quirno. La delegación argentina arribó a la capital boliviana en un avión de la Fuerza Aérea tras volar desde Nueva York a Santa Cruz de la Sierra.

El presidente argentino recibió una ovación de parte de los legisladores bolivianos en el Congreso. Muchos aprovecharon para tomarse fotografías con sus teléfonos celulares.

La conversación entre ambos mandatarios se extendió por algo más de tres minutos en uno de los salones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde tuvieron ocasión para intercambiar impresiones personales. Con un trato jovial, Paz Pereira relató a Milei su infancia en Tarija, la cercanía con la provincia de Salta y sus visitas recurrentes a la región: “Con mi esposa pasamos cinco o seis años nuevos en Salta. Desde hace muchos años que vamos, tenemos una gran relación con mucha gente salteña, productores, todo lo que es el norte. Así que hay una relación estrecha con la Argentina”.

Puede interesarte

También compartió su afición por el Club Atlético Independiente, agregando que, a pesar de la popularidad de River Plate y Boca Juniors en la zona limítrofe, él permanece fiel al equipo de Avellaneda.

El mandatario boliviano agradeció la presencia de Milei en La Paz tanto de manera personal como en su primer discurso tras la jura. Paz Pereira rememoró su vínculo con Argentina, país donde vivió durante el exilio de su padre, Jaime Paz Zamora, quien también fue presidente de Bolivia. “Vivía en un espacio que era cerca de La Boca, cerca de la cancha de Boca”, relató antes de reiterar su preferencia por Independiente.

Al concluir el encuentro, Paz Pereira obsequió a Milei un vino de la región de Tarija y un mineral de color violeta, al que denominan “La Bolivianita”. “Yo sé que ustedes tienen un sin fin de decisiones que tomar. Cuando vean esa decisión, ahí va a estar la piedrita encima”, le recomendó el mandatario boliviano. El detalle fue recibido con entusiasmo por Milei: “Encima es de color violeta, me encanta. Es el color nuestro”.