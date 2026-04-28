Personal de la Comisaría Cuarta de Gualeguaychú intervino en un procedimiento en la noche de este lunes, alrededor de las 23:30 horas, en la intersección de Irigoyen y Jujuy, en el marco de una causa por violación de domicilio iniciada de oficio policial.

El accionar tuvo origen a raíz del llamado de una vecina de la zona al Comando Radioeléctrico, quien alertó sobre la presencia de ruidos extraños en una obra en construcción de las inmediaciones.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el predio se encontraba cerrado con chapas en su frente, por lo que debieron trepar para acceder al interior. Una vez dentro, procedieron a la aprehensión de dos hombres, de 30 y 29 años de edad, quienes se encontraban en el sitio sin autorización.

Informada la situación, el fiscal auxiliar en turno dispuso las diligencias de rigor, continuándose con las actuaciones correspondientes.