Este martes por la madrugada, alrededor de las 03:10, personal de la Comisaría Sexta de la Policía de Gualeguaychú intervino en un procedimiento llevado a cabo en la intersección de San Martín y Quijano, en las inmediaciones de una cancha de pádel.



Según informaron, el dueño del lugar llamó a la Policía para advertir que -a través del sistema de cámaras de seguridad- había identificado a un hombre que estaba ilegalmente dentro del predio.



De inmediato, las fuerzas de seguridad se desplegaron hacia allí. Al llegar al lugar, los oficiales encontraron efectivamente al sujeto dentro del establecimiento, y descubrieron que tenía en su poder varias bebidas que habrían sido sustraídas. Asimismo, verificaron daños en el sitio.



Puesto en conocimiento el fiscal interviniente, se dispuso la aprehensión del delincuente, de 47 años de edad, por el delito de tentativa de robo. Lo trasladaron a la Jefatura Departamental y allí quedó alojado a disposición de la Justicia.