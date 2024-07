Por orden de la Justicia Federal, el 9 de febrero de este año se llevó adelante un operativo en el predio del ex Frigorífico a raíz de una denuncia que reclamó por la presencia de transformadores con PCB y asbesto en el lugar.

Allí, se identificaron siete transformadores antiguos, de los cuales a cinco se le tomaron muestras que fueron firmadas y selladas por los presentes y se enviaron a que se realice el debido análisis. Fue en ese contexto que, además, los efectivos de la Policía Federal que actuaron en el operativo encontraron aproximadamente 400 mil litros de fuel oil.

La denuncia por los transformadores había sido realizada por una vecina ante el fiscal Pedro Rebollo. La denunciante afirmaba que los mismos, al ser antiguos, probablemente se manejaban con un material que hoy se considera cancerígeno: el Bifenilo Policlorado (PCB), un compuesto químico formado por cloro, carbón e hidrógeno considerado como uno de los doce contaminantes más peligrosos del planeta. A años de haberse prohibido su fabricación y restringido su uso, los PCB continúan siendo una preocupación para la salud humana y para el ambiente. La Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC) considera que existen suficientes evidencias para clasificarlos como agentes cancerígenos en humanos.

Pero además, se encontraron y tomaron muestras de lo que esta semana la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria confirmó que era asbesto. También conocido como amianto, el asbesto es un grupo de minerales que debido a sus características de resistencia y aislación térmica se ha utilizado en gran variedad de productos manufacturados, principalmente materiales de construcción (para recubrimiento de tejados, baldosas y azulejos, productos de papel y cemento), productos de fricción (embrague de automóviles, frenos, componentes de la transmisión), materias textiles termorresistentes y envases, entre otros.

El siglo XX fue el período de auge en la utilización de asbesto, el cual coincidió con el funcionamiento a tope de producción del entonces Frigorífico Gualeguaychú. Recién en la década del ‘70 se descubrió el peligro que representaba para la salud de las personas. A principios de la década de 2000 comenzó a prohibirse en muchos países, incluido en Argentina, dadas las características cancerígenas del material.

En el caso del ex Frigorífico, el asbesto fue utilizado como recubrimiento y aislante térmico en las cañerías y calderas, y hoy se encuentra presente en diversas áreas de los edificios del predio, siendo el sector de maquinarias, la planta baja del área de matanza y el área de grasería los más comprometidos en cuanto a presencia del material. Los dos primeros se encuentran actualmente clausurados por orden del Juzgado Federal.

En diálogo con Ahora ElDía, la subsecretaria de Ambiente Ivana Zecca señaló que “de acuerdo a las condiciones en que se encontró el material y a los sectores se plantea ahora la posibilidad de realizar el confinamiento de ciertas áreas y la extracción del material en otros, la cual se realizará de acuerdo a la legislación vigente en la materia que plantea las condiciones de seguridad y acondicionamiento que deben cumplirse”.

“Estamos en conversación con Nación para resolver cual es la mejor metodología técnica para realizar ese retiro”, aseguró, y adelantó que se encuentran abocados a realizar el diagnóstico de cuánta es la cantidad de material que tiene que ser removido. “Se ha hecho un trabajo muy importante desde el área técnica. Desde que asumimos tomamos el compromiso de poder llevar adelante esta gestión para realizar el retiro del material”, afirmó.

Según indicó Zecca, se estima que en el ex Frigorífico hay “aproximadamente más de 58.000 kilos de asbesto” y su remoción implicaría “una gestión millonaria”, ya que “remover cada kilo sale 4 mil pesos y el transporte ronda los 780 mil pesos”. En otras palabras, para remover la totalidad del asbesto que se estima que hay en el interior del viejo edificio del ex Frigorífico se debe invertir como mínimo 238.780.000 pesos.

En esta compleja tarea que deberá afrontar la Municipalidad de Gualeguaychú el principal desafío será, sin lugar a dudas, presupuestario.

De todas formas, y tal como explicó la funcionaria, es posible que no todo el material necesite ser removido y una parte pueda confinarse. Por último, señaló que todavía no hay definiciones sobre cuándo podrían empezar a realizarse las tareas de extracción.

¿Es peligroso ir al predio del Ex Frigorífico?

Desde la Subsecretaría de Ambiente aseguraron que las personas que disfrutan del espacio verde cercano a la estructura del ex Frigorífico no corren riesgos.

Al respecto, Zecca señaló que “las personas no tienen acceso al interior de la estructura, ya que la peligrosidad del asbesto tiene que ver con la exposición y la permanencia dentro del lugar.

“De hecho, estamos instrumentando las medidas para evitar la dispersión de ese material hacia el exterior tapando los lugares como ventanas o vidrios rotos”, explicó la funcionaria, quien además agregó que esto se debe a que parte del asbesto ya no se encuentra compactado, sino disperso en forma de fibras.

¿Qué es el asbesto?

También conocido como amianto, es un grupo de minerales fibrosos resistentes al calor y la corrosión que se encuentran en la naturaleza. Las fibras de asbesto son tan pequeñas que no se pueden ver a simple vista y no tienen olor ni sabor. No se disuelven en agua ni se evaporan, y resisten a altas temperaturas, el fuego y la degradación por productos químicos y biológicos.

El asbesto se ha utilizado en muchos productos comerciales, como materiales a prueba de fuego y de aislamiento, frenos de automóviles y materiales para paneles de yeso. Sin embargo, la exposición al asbesto puede producir efectos perjudiciales para la salud, como cáncer de pulmón, laringe y ovario, así como mesotelioma, un cáncer del revestimiento de las cavidades pleural y peritoneal. La exposición a niveles más bajos de asbesto también puede causar alteraciones en la pleura, llamadas placas, que pueden restringir la respiración.

En el mundo hay unos 125 millones de personas expuestas al asbesto en el lugar de trabajo. Se calcula que la mitad de las muertes por cáncer de origen laboral son causadas por el asbesto. Además se calcula que cada año se producen varios miles de muertes atribuibles a la exposición doméstica la asbesto.

También se ha demostrado que la exposición conjunta al humo del tabaco y a las fibras de asbesto aumenta el riesgo de cáncer de pulmón, y que el riesgo es tanto mayor cuanto más se fuma.