En la madrugada del sábado un sujeto de 37 años quedó detenido tras protagonizar un incidente con personal policial en la vía pública, luego de negarse a realizar un control de alcoholemia e intentar agredir a los efectivos.

El hecho se registró alrededor de las 4.30 horas en la intersección de las calles 1° Junta y Luis N. Palma, cuando personal policial acudió al lugar tras un llamado al Comando Radioeléctrico que alertaba sobre la presencia de dos hombres a bordo de un vehículo, presuntamente en estado de ebriedad.

Al arribar, los uniformados constataron la situación y solicitaron la intervención de agentes de Tránsito para llevar adelante el test de alcoholemia. Sin embargo, uno de los ocupantes del rodado se negó a someterse al control y adoptó una actitud agresiva.

Según informaron fuentes policiales, el sujeto intentó agredir físicamente a los efectivos, por lo que fue rápidamente reducido en el lugar y luego detenido.

La Fiscalía en turno dispuso su traslado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado acusado del delito de resistencia a la autoridad.