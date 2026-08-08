Un conductor alcoholizado volcó su auto este sábado por la mañana en Chajarí, sin registrar lesionados. El hecho ocurrió en avenida 25 de Mayo, cuando el rodado perdió el control y terminó volcado sobre el espacio verde.

Minutos antes de las 7, un automóvil Fiat Uno circulaba por avenida 25 de Mayo en sentido este-oeste. Una treintena de metros antes de llegar a la intersección con avenida Villa Libertad, comenzó a perder el control y se desvió hacia su derecha, subiendo al espacio verde hasta terminar volcado de lado, tras impactar el sector superior delantero contra el último árbol ubicado antes de la ochava.

Inmediatamente se hizo presente personal policial junto al área de Tránsito municipal, que constataron que el conductor, único ocupante del rodado siniestrado, resultó ileso. Se realizó el correspondiente test de alcoholemia, que arrojó resultado positivo en 1,75 gramos por litro. Las autoridades procedieron a la retención del rodado.