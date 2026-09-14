La patinadora argentina Micaela Lopetegui, de 17 años, protagonizó uno de los momentos más emotivos de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 al quedar segunda en el programa corto de patinaje artístico. Tras completar su presentación, la joven rompió en llanto y recibió la ovación del público.

La competencia se desarrolló en el Estadio Invencible de Rosario, donde Lopetegui consiguió 61,78 puntos y dio un paso importante en la búsqueda de una medalla.

La argentina quedó solamente por detrás de la chilena Josefa Ramos Mondaca, quien lideró la clasificación con 62,60 unidades. La también representante nacional Valentina Longo ocupó el tercer lugar con 50,99 puntos.

El sacrificio para competir por Argentina

Después de su presentación, Lopetegui reveló que había desistido de participar del viaje de egresados a Bariloche junto con sus compañeros para prepararse y representar al país en los Juegos Suramericanos.

“Es una aventura súper linda para vivir con tu colegio y tus amigos. Pero esto yo no lo cambio por nada. La felicidad y la pasión que yo sentí haciendo ese programa no las puedo explicar”, manifestó en una entrevista con TyC Sports.

La deportista no pudo contener las lágrimas al recordar el recorrido realizado para llegar a la competencia continental. “Se me llenan los ojos de lágrimas, no lo puedo creer. El haberlo vivido ahí es algo inolvidable para mí. No lo cambio por nada. De verdad, es algo impresionante y muy hermoso. Me va a quedar para toda la vida”, aseguró.

Su actuación y posterior testimonio se difundieron rápidamente en las redes sociales, donde numerosos usuarios destacaron el esfuerzo que realizó para llegar a la competencia.

La ovación del estadio

Lopetegui también describió el ambiente que encontró cuando ingresó a la pista. La joven señaló que había observado una importante presencia de espectadores mientras realizaba los movimientos previos a su presentación.

“Cuando me fui a entrar en calor, estaba bastante lleno de gente. Pero cuando salí a la pista, estaba el estadio lleno y fue una locura ver tanta gente. Es hermoso. Realmente fue muy lindo”, expresó.

Al terminar su rutina, la patinadora se mostró conmovida y recibió una ovación de quienes presenciaban la prueba en Rosario. La actuación le permitió mantenerse en la pelea por los primeros lugares antes del programa largo.

La competencia se desarrolló dentro de la segunda jornada de los Juegos Suramericanos, que reúnen a más de 4.000 atletas de 15 países y se disputan entre el 12 y el 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela.

El sueño de competir junto a su familia

La deportista destacó especialmente la posibilidad de representar a Argentina frente a su familia y su equipo de trabajo. La cercanía de la competencia permitió que sus seres queridos asistieran al estadio.

“Es hermoso poder estar en mi país, con mi familia que me pudo venir a ver en algo tan importante. Desde que arranqué a patinar, quise estar acá para cumplir uno de mis sueños”, sostuvo.

Además, remarcó la importancia del acompañamiento que recibió durante la presentación. “El que pueda estar mi familia, mi profesora, todo un público alentándome, es algo inolvidable y hermoso”, añadió.

Lopetegui llegó a los Juegos Suramericanos después de consagrarse campeona nacional y panamericana durante 2025 y 2026, antecedentes que la ubicaron entre las principales representantes argentinas de la disciplina.

Cuándo volverá a competir

Después de quedar segunda en el programa corto, la argentina volverá a presentarse el martes 15 de septiembre, desde las 10, en la prueba larga de patinaje artístico.

El resultado de esa actuación definirá las posiciones finales y la distribución de las medallas. Lopetegui llegará a la instancia decisiva separada por apenas 0,82 puntos de la chilena Ramos Mondaca.

La otra argentina que permanece en zona de podio es Valentina Longo, ubicada en el tercer puesto antes de la definición.

Argentina había cerrado la primera jornada de competencias con 11 medallas: tres de oro, una de plata y siete de bronce. Con esos resultados, la delegación nacional ocupaba el segundo lugar del medallero general, detrás de Brasil.