El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informó que cesó el alerta naranja, sin tormentas por el momento en Entre Ríos. En tanto, se indicó que bajó a nivel amarillo y se esperan todavía inestabilidades en el centro y norte provincial.

Mientras se esperan por las lluvias anunciadas por los meteorólogos, el calor del verano se hace sentir en la provincia. Las temperaturas máximas anunciadas serán de hasta 35 grados, pero la sensación térmica ya comienza a acercarse.

De acuerdo a las previsiones, las lluvias y tormentas podrían postergarse para este domingo. De hecho, en la zona norte provincial también se anticipa alerta amarillo para mañana. Un suave alivio térmico llegaría mañana.

Alerta amarillo en el centro y norte provincial

Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador están bajo alerta este sábado de tarde. En tanto, los cinco departamentos del norte continuarán mañana bajo alerta.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de alrededor de 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.

