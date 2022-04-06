Siendo las 05:30 horas aproximadamente, los bomberos recibieron un llamado alertando sobre un incendio de vehículo en calles 25 de mayo y Pasteur.

Allí se despachó una dotación, que al arribo extinguió un incendio generalizado sobre un Fiat uno.

Producto del mismo, se reportaron daños totales en el vehículo y se afectó la vidriera de un comercio ubicado en calle 25 de mayo al 1600.

Por otra parte, pasadas las 8 de la mañana los voluntarios debieron volver a intervenir en un incendio de vehículo, en este caso en calles 25 de mayo y España.

Al arribo, una dotación extinguió un pequeño foco de incendio en el cofre de motor de un Ford Ecosport, que se hallaba estacionado en el lugar.

Por fortuna, no se reportaron heridos en ninguno de los dos incidentes.