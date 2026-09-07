Pasadas las 18:45 se incendió una vivienda en calle Sagrado Corazón, entre Clavarino y Perigan.

Según informaron desde Bomberos Voluntarios, se constató un principio de incendio en la instalación eléctrica sobre el cielorraso, afectando parte del mismo.

Se realizaron tareas de enfriamiento y verificación mediante cámara térmica, a fin de descartar la presencia de nuevos focos.

No se reportaron heridos.