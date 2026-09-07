HACE INSTANTES
Se prendió fuego el cielloraso de una vivienda en la ciudad
Pasadas las 18:45 se incendió una vivienda en calle Sagrado Corazón, entre Clavarino y Perigan.
Según informaron desde Bomberos Voluntarios, se constató un principio de incendio en la instalación eléctrica sobre el cielorraso, afectando parte del mismo.
Se realizaron tareas de enfriamiento y verificación mediante cámara térmica, a fin de descartar la presencia de nuevos focos.
No se reportaron heridos.
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