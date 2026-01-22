Un incendio se registró en las últimas horas dentro de las instalaciones de la empresa de transporte Nuevo Expreso, en la ciudad de Gualeguaychú. El foco ígneo se produjo en el interior de un galpón donde se encontraba un colectivo de la firma.

Hasta el lugar acudió el móvil 38 de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú. Al arribar la dotación, el siniestro ya había sido controlado por personal de la propia empresa, lo que permitió evitar que el fuego se propagara y ocasionara mayores daños.

De todos modos, los bomberos realizaron tareas preventivas de enfriamiento sobre la unidad afectada, con el objetivo de eliminar posibles focos calientes y garantizar la seguridad en el sector. No se informaron personas heridas ni daños estructurales de consideración.