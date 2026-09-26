INCENDIO EN GUALEGUAYCHÚ
Se prendió fuego un árbol frente a una escuela esta madrugada
A las 05:00 horas se declaró un incendio de árbol en inmediaciones de la Escuela Soldado Mosto.
Rápidamente, una dotación de Bomberos Voluntarios concurrió al lugar.
Al arribo se constató el incendio, y procedieron rápidamente a los trabajos de extinción mediante el uso de mangas y segador para la remoción de hojas y ramas, logrando la sofocación total del fuego.
No hubo heridos ni daños materiales.
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