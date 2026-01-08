Un camión que transportaba pallets de madera se prendió fuego durante la madrugada de este jueves 8 de enero en la autovía ruta nacional 12, lo que motivó la intervención de los Bomberos Voluntarios de Ceibas y generó demoras en la circulación vehicular.

El siniestro se registró alrededor de la 1 de la madrugada, a la altura del kilómetro 118 de la ruta 12, en el tramo que une Entre Ríos con Buenos Aires. A partir del aviso de emergencia, salen los móviles N° 24 y 25 del cuartel de Bomberos Voluntarios de Ceibas hacia el lugar del hecho.

Desde la fuerza informan que el vehículo involucrado es un camión semi remolque que transporta un cargamento de pallets de madera. Por causas que se investigan, el fuego se inicia en la unidad y se propaga rápidamente debido al tipo de carga.

Trabajo de los bomberos y apoyo de Zárate

En el lugar, los bomberos realizan tareas de enfriamiento y control del incendio. Para facilitar el operativo, se desplaza parte de la carga del camión, lo que permitió avanzar con la extinción total de las llamas y evitar nuevos focos ígneos.

Desde Bomberos Voluntarios de Ceibas señalaron que “se está trabajando en el enfriamiento del rodado y la carga, con colaboración de Bomberos de Zárate”, quienes prestan apoyo para completar las tareas de control y asegurar la zona.

A raíz del operativo, las autoridades solicitan transitar con extrema precaución por la autovía, especialmente en sentido Entre Ríos–Buenos Aires, debido a la presencia de los equipos de emergencia y posibles restos del material incendiado sobre la calzada.