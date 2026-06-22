Al arribo, la dotación de Bomberos Voluntarios se encontró una situación de fuego generalizado en la vivienda.

Se realizaron tareas de búsqueda y rescate en el interior de la estructura, logrando localizar y extraer a una persona.

Posteriormente, se efectuó el ataque directo para la extinción del incendio, junto con el abastecimiento de agua y el corte de los suministros de energía eléctrica y gas.

Controlada la situación, se llevaron adelante tareas de ventilación, remoción de materiales y verificación de daños, finalizando las labores operativas en el lugar.

En cuanto a la persona afectada, sufrió quemaduras y fue trasladada rápidamente en ambulancia al Hospital Centenario.