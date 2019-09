Se presenta el libro "Je Suis Mimí" en el Congreso de la Nación

Este libro es el primer acercamiento al periodismo narrativo de Sabina Melchiori, pero el segundo en su haber, luego de “Babel. La construcción mediática del conflicto por las papeleras”. Para ello su autora se vale de los elementos de la literatura para narrar en primera persona los hechos reales y documentados de la vida de la protagonista.

La protagonista de la historia fue una gran mujer. Pilar de una familia golpeada de lleno por la dictadura del ‘76, madre superpoderosa, dulce, portadora de una elegancia cautivadora. Por su entrega apasionada a la difusión y conservación de la cultura francesa, fue condecorada con las Palmas Académicas. Mujer generosa y católica de fe profunda. Quienes la conocieron la recuerdan por su rostro despojado de rencores, por su caminar erguido y por la inconmensurable admiración que despertaba. (INFONER)

Previo a la presentación oficial del libro en Gualeguaychú en junio pasado, la autora explico que “el libro está escrito en primera persona para tener mayor libertad para decir ciertas cosas. En este proceso me aconsejó Luis Castillo, que fue mi tutor en Babel. Él me dijo que me iba a sentir más cómoda diciendo las cosas desde la figura de Mimí, y no desde mi lugar de periodista”.

El evento del próximo lunes –como ya ocurrió en las tres ocasiones anteriores- contará con una puesta en escena que sumergen al espectador en un clima especial. La entrada será libre y gratuita.