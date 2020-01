Se presentaron los proyectos para el Presupuesto Participativo 2020

En la mañana del miércoles, en el Salón de la Memoria, se presentaron los nueve proyectos para el presupuesto participativo 2020. Con la presencia de la viceintendenta Lorena Arrozogaray, el secretario de Poder Popular Adrián Romani, el director de Participación Ciudadana Sergio Troiano y los representantes de los nueve proyectos, se realizó de esta manera el lanzamiento de la votación para la definición del Presupuesto Participativo de la Ciudad, que se extenderá hasta el 30 de enero, día en el que se conocerá el proyecto más valorado por los vecinos.

Para votar por cada uno de los proyectos participativos ir a gualeguaychu.gov.ar/presupuestoparticipativo

Descripción de proyectos

“Deporte para todos”

Sebastián Luján, responsable del proyecto, fundamentó el mismo “Incorporar nueva infraestructura deportiva en el predio municipal del ex- frigorífico mediante la puesta en valor de un galpón en desuso pero cuya estructura deviene ideal, para el desarrollo de la práctica deportiva y la integración social y urbana de quiénes concurran al polo educativo, vivan en la zona o bien no tengan en su barrio un espacio público y gratuito para la práctica deportiva y su integración social. Contribuyendo a la prevención primaria del uso indebido de drogas y buen uso del tiempo libre de la niñez y adolescencia en particular, y de la comunidad toda en general.

“Jugar para ser feliz”

María Elena Fernández basó en espacios públicos: pidió completar juegos y sendas en tres plazas de Suburbio Sur para lograr más interacción entre padres e hijos en un ambiente saludable. Las plazas en cuestión son Plaza Hadad, Barrio 21 Viviendas y Barrio Municipal. La niñez debe ser prioridad, tener espacios públicos de calidad es indispensable para reactivar la actividad física, desarrollándose en armonía y sociedad, no solo inmiscuidos en las nuevas tecnologías que alientan el sedentarismo y la introspección.

“Seguridad Ciudadana”

La descripción del proyecto que presentó Santiago Alcalá es el siguiente. Brindar prevención mediante la instalación de Cámaras de Vigilancia que se sumen al centro de monitoreo de la Policía de la Ciudad. Dotando de mecanismos tendientes a mejorar la seguridad de la Comunidad. Las cámaras en cuestión estarían ubicadas en puntos estratégicos, los cuales serán definidos por personal idóneo en la materia, la cual nos permitirá tener una ciudad más segura para todos.

Alojamiento Deportivo “Un sueño pendiente de nuestra ciudad…”

El Proyecto de los profesores de educación Física Valeria Martinelli y Juan Carlos Gonzáles destaca que este proyecto apunta a hacer realidad un sueño de toda la ciudad de Gualeguaychù, siempre se habló y nunca se concretó. Estamos hablando del tan anhelado alojamiento deportivo para toda la ciudad. El mismo se construiría en el Centro de Educación Física Nº 6 “Profesor Domingo Antonio Giusto”, sito en Güemes 900. Gualeguaychù no cuenta con dicha infraestructura y en todas las mesas de diálogo es un tema recurrente y siempre pendiente.

Bicisenda de usos múltiples – Urquiza al Oeste

El responsable del proyecto es Rafael Luis Krok y hace referencia a la “Construcción de 500 metros lineales de una Bicisenda de ancho un metro en uno de los laterales de la avenida Urquiza al Oeste, de acuerdo al proyecto preliminar efectuado por la Dirección de Planeamiento municipal. Esta obra es la primera etapa del mencionado proyecto que contempla la totalidad de Urquiza al Oeste y en ambas manos. Implicando una mayor seguridad vial para todos los vecinos en dicha zona”.

Resolución de conflictos y bullyng en el espacio educativo – “El cuerpo como herramienta”

María Elisa Benetti fundamentó su proyecto de la siguiente manera . Abordar la temática de los conflictos en la escuela y su resolución, a partir de la técnica taller “Teatro Foro”, con acompañamiento docente y profesional, buscando favorecer la disminución de la violencia en la escuela, propiciando el respeto y el cuidado del propio cuerpo y del otro. (ENOVA – Guillermo Rawson – ESA Nº 10).

“Un castrador móvil para mi ciudad”

María Luisa Antúnez presentó su proyecto con los siguientes argumentos: abarcar la problemática del desborde de perros en la ciudad es una necesidad. A tales fines se propone adquirir un tráiler (tipo carrito gastronómico, o casa rodante rural) de aproximadamente 5,70 mts x 2,10 mts x 1,95 mts o 2 mts, para armar en su interior un quirófano móvil. El carro además tendría un baño, un aire acondicionado frio/calor y una pequeña heladera.

"Proyecto de veredas comunitarias para los Barrios Molinari y Don Pablo”

Mónica Piccini, responsable del proyecto argumentó que la zona sur de la ciudad cuenta con muy pocas veredas, lo cual dificulta el traslado de los vecinos. El puente peatonal de calle Asisclo Méndez genera una problemática desde su infraestructura (barandas muy altas) que lo hace foco de inseguridad. Para dar respuesta a esta situación, se plantea una etapa de construcción de veredas compuesta por calle 18 de Octubre y otro tramo de Asisclo Méndez, sumados a la construcción de un nuevo puente con medidas adecuadas e iluminación.

“Transitar hacia una Gualeguaychú de la 3era. Revolución Industrial”

La presentación del proyecto estuvo a cargo del profesor Emilio Alcalá. Reemplazo de luminarias por tecnología led en calles y espacios públicos, permitiendo ahorrar entre el 30% y el 45% de energía. Sumado a la posibilidad de disponer de un profesional capacitado en energías renovables que permita el avance de la ciudad en esta línea. Reducir el gasto en el alumbrado público es el primer paso hacia el desarrollo pleno de energias renovables, inagotables, generadoras de puestos de trabajo genuino (4 a 1 respecto de las no renovables) y un capacitado en energías renovables que permita el avance de la ciudad en esta línea. Reducir el gasto en el alumbrado público es el primer paso hacia el desarrollo pleno de energias renovables, inagotables, generadoras de puestos de trabajo genuino (4 a 1 respecto de las no renovables) y un verdadero legado para generaciones futuras.