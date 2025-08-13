Este martes por la mañana, en el Salón Azul del Palacio municipal, se hizo la apertura de sobres para la licitación pública que se realizó para la provisión de materiales, mano de obra y equipos para la pavimentación del Boulevard Martínez, entre Urquiza y Gervasio Méndez.

En total, fueron seis las empresas que se presentaron como oferentes para realizar las labores relacionadas con la refacción de la avenida que une el Barrio 348 y Urquiza al Oeste, a la altura del extremo oeste del Instituto Agrotécnico.

Durante la ceremonia de apertura de sobres, que comenzó a las 11 de la mañana, estuvieron presentes el presidente municipal Mauricio Davico; el secretario de Desarrollo Territorial e Infraestructura, Silvio Leuze; el director de Asuntos Legales, Federico Koch, y la responsable del Área de Suministros, Marta Oliva, además de un equipo de arquitectos.

En los próximos días, luego del estudio exhaustivo de cada una de las ofertas y si los oferentes cumplen con todos los requisitos pedidos por el Municipio, se le adjudicará la obra a una de las seis empresas, que tendrá un plazo de tres meses para finalizarla.