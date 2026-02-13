En la mañana de este viernes, en Plaza Almeida (ex Plaza Colón), sobre la Costanera, se presentó el operativo integral por el fin de semana XXL, dispositivo que ya se encuentra en marcha y que articula fuerzas de seguridad y áreas municipales ante el importante movimiento de vecinos y visitantes previsto para estos días.

Del acto participaron el intendente Mauricio Davico, el jefe de Gabinete Luciano Garro y el responsable de la Agencia de Seguridad Esteban Izaguirre, junto a representantes de la Policía de Entre Ríos, Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina. También estuvieron presentes autoridades del Hospital Centenario Gualeguaychú, dependiente del Ministerio de Salud de Entre Ríos; de la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad; y de la Subsecretaría de Protección Civil e Inspección General.

El operativo integrado tiene como misión central cuidar al visitante y al turista, proteger el ambiente y preservar los espacios públicos, garantizando condiciones de orden, seguridad y convivencia durante todo el fin de semana.

Durante la presentación, el intendente destacó la predisposición de cada una de las fuerzas y el trabajo conjunto sostenido en el tiempo. “Es importante recalcar la estrecha colaboración de las fuerzas. Para mí es un honor, como intendente, poder hacer este tipo de acciones y trabajar como lo venimos haciendo en todo este tiempo”, expresó.

El operativo contempla la actuación coordinada de las fuerzas nacionales —Gendarmería, Prefectura y Policía Federal— y provinciales, en articulación con personal municipal de Tránsito, la Agencia de Seguridad, el sistema sanitario y las áreas de control. Cada institución interviene dentro de su jurisdicción y, ante contingencias de mayor magnitud, se dispone el acompañamiento conjunto.

En el marco de las actividades previstas, el Ejército Argentino montará un stand informativo el domingo, entre las 15 y las 20 h, en Plaza Almeida. Allí se brindará y se fortalecerá el asesoramiento sobre la inscripción de voluntarios, las modalidades de incorporación y las distintas oportunidades de formación dentro de la fuerza, además de ofrecer información institucional y exhibir vehículos para que la comunidad pueda conocer de cerca el equipamiento y el trabajo que desarrolla el Ejército.

Asimismo, se reforzarán campañas preventivas vinculadas al conductor designado y a la responsabilidad al volante, junto con controles orientados al cumplimiento de las normas vigentes. En este operativo, también se hace hincapié en la importancia del buen trato hacia quienes visitan la ciudad, promoviendo una convivencia respetuosa durante toda la estadía.

La jornada concluyó con el saludo del intendente a las fuerzas e instituciones presentes, en un mensaje de respaldo institucional al trabajo coordinado que se despliega durante todo el fin de semana XXL.