En el marco del fortalecimiento del Sistema Municipal de Áreas Naturales Protegidas, se llevó adelante en el Centro de Interpretación del Patrimonio Natural "La Delfina" la presentación de la etapa propositiva del Plan de Manejo de la Reserva Natural Las Piedras. Este documento fundamental es una herramienta de gestión pública clave para orientar la conservación, la educación ambiental y el uso sostenible de este pulmón verde durante los próximos cinco años.

El plan estratégico tiene como objetivo central posicionar a Las Piedras como un modelo de integración entre la preservación de la naturaleza, la investigación científica, la educación ambiental y el turismo de bajo impacto. La propuesta se enmarca en la Ordenanza n.º 12.939/2024, la cual resguarda legalmente el predio y prohíbe taxativamente la caza, la pesca, los asentamientos humanos y cualquier tipo de uso extractivo o introducción de especies exóticas dentro del área protegida.

Durante la jornada de presentación, los asistentes participaron activamente en un análisis FODA y una dinámica de construcción colectiva. A través de un sistema de "voto de puntos", los distintos actores sociales, institucionales y técnicos debatieron y priorizaron las acciones más urgentes para definir el rumbo de la reserva.

La planificación expuesta por el Gobierno local se articula en dos grandes ejes de gestión. Por un lado, el Programa de Conservación y Manejo de Ecosistemas contempla subprogramas específicos como el relevamiento y control de exóticas leñosas, el control biológico de roedores, la exclusión de quirópteros, la creación de un centro de rescate de fauna y la conformación del cuerpo de Guardaparques. Por el otro, el Programa de Sostenibilidad regulará el uso público, los campamentos escolares y las instancias de capacitación técnica. De esta manera, y mediante la cooperación institucional, el Gobierno municipal busca convertir a Las Piedras en un laboratorio abierto que genere conocimiento aplicable, resguardando ambientes nativos del Espinal y el Blanquizal y protegiendo de forma integral a las poblaciones locales de ñandúes y vizcachas.