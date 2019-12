Se presentó la temporada de "Verano de Teatro 2020": estas son las nueve obras

Dicky Dargains, Alberto Dorati, Claudia Sánchez, Joaquín Gómez, Laura Roldán, Gabriela Alcaraz y La Clave Artes Visuales son los representantes de las compañías que estuvieron en la presentación.

“Se trata de una apuesta cultural fuerte para los vecinos y turistas de Gualeguaychú con una sala de Teatro acondicionada con aire acondionado para poder disfrutar de obras de mucha calidad” y agregó “esta propuesta se presenta como complemento de las ya conocidas el Carnaval del País y los Corsos Populares Matecitos”, sostuvo al respecto Silvana Ferrari, quien luego destacó: “La movida cultural que tenemos en Gualeguaychú es muy intensa que nos permite lanzar la temporada con 9 compañías que estarán en enero, febrero y el primer sábado de marzo” y continuó “es un lujo y un orgullo para la ciudad tener esta cantidad de compañías con producción propia”.

Las obras teatrales

Las heridas del viento

Del aclamado autor español Juan Carlos Rubio, y protagonizada por Miguel Jordán, uno de los actores de mayor trayectoria de la escena teatral argentina, llega a Gualeguaychú, luego de su estreno en el Teatro Auditórium de Mar del Plata (donde Miguel Jordán logró el premio Estrella de Mar por esta interpretación) el estreno de "Las Heridas del viento": comedia dramática que reúne a dos seres entrañables en un encuentro en donde la valentía, el coraje, el humor y el amor los modificará para siempre. Dos personajes totalmente opuestos, cuyas vidas se cruzan cuando el padre de David muere, y entre los papeles paternos descubren las encendidas cartas de amor de otro hombre. Una historia que habla de amor, de sentimientos y deudas pendientes en un duelo cara a cara para desentrañar la realidad de una vida que no es lo que parece o tal vez sí.

Autoría: Juan Carlos Rubio

Actúan: Mariano Fernández, Miguel Jordán

Dirección: Gastón Marioni

Producción Local Dicky Dargain Producciones

Valores de Entradas $400 / Promo 2 x $600 / Jubilados $300

Punto de venta Rocamora 331 Horario de lunes a viernes 9 a 12Hs. Y de 18 a 20hs.

María Delfina, la obra. Un conmovedor homenaje a Delfina y Pancho Ramírez.

Dramaturgia y dirección general de Joaquín Gómez. Una producción de Bombín Teatro.

Síntesis: Córdoba, año 1821. Las fuerzas del ejército federal comandadas por el caudillo entrerriano Francisco Ramírez, han sido diezmadas. Sin otra salida que la retirada, emprenden no obstante lo que será la última batalla. Delfina, la amante de Ramírez, pelea como un soldado más a la par de su hombre. Es alcanzada por el enemigo y cuando estaba por ser vejada es salvada por el caudillo quien recibe una descarga en el pecho y muere en el campo de batalla. Es decapitado y su cabeza es llevada y expuesta como trofeo en el cabildo de Santa Fe. A partir de este día siniestro, no habrá noche en la que Delfina no reviva en sus pesadillas la tragedia, acosada por el dolor y la culpa. La madre de Ramírez, doña Tadéa Jordán, propone a Delfina recuperar los restos de su hijo a lo que la muchacha se niega por lo riesgosa que se presenta la situación. Delfina es visitada por un antiguo amigo de la infancia, ignorando que se trata de un traidor a la causa. Portes intenta seducirla y se descubre la infamia. Delfina se defiende y -atraída por el ruido- llega Tadea. Portes al verse descubierto arremete contra la anciana pero es muerto por Delfina. Ambas mujeres deciden esconder el cuerpo y huir. Pasados los años, Tadea agoniza en la casa de Delfina, sabe pronta su muerte y pide ser enterrada junto a la cabeza del caudillo. Delfina así lo promete y decide encerrarse para siempre y ser fiel al recuerdo de Ramírez.

Autor y dirección: Joaquín Gómez

Actores: Joaquín Gómez, Gustavo Lencina, Irene Castel, Dardo Arenas, María del Valle Strada

Valores $250

Punto de venta: Rocamora 331 de lunes a viernes de 9 a 12 y de 18 a 20 o por internet www.eventbrite.com.ar

Mi familia, que familia, que familión

La Compañía teatral "Al Fin y al Cabo" llega al teatro Gualeguaychú con la comedia que dio que hablar: "Mi familia, qué familia... qué familión".

Autoría y Dirección: Mauro Basaldúa

Sinopsis: Un matrimonio que convive con una sospecha instalada entre planes perversos, donde la soberbia, el ensañamiento y la confusión provocará la crisis de esta pareja. ¿Se podrá resarcir este daño? ¿Podrá esta familia reconstituirse como tal?

La gran pasión por el teatro de Zulma y su hija Silvana supera los límites de toda realidad. Confusión, engaño y errores irremediables harán de esta familia una particular convivencia.

Valores de entradas: $400, $300 y $200 Venta; 03446479108

Mujeres marca registrada

Obra humorística para toda la familia que pone en relieve la realidad que nos toca vivir, en estos tiempos tan fluidos y tan efímeros. Tocando temas que nos interpelan como sujetos en continua evolución y aprendizaje, como familia y como mujeres. L a historia transcurre en un edificio de la ciudad de Gualeguaychu en donde conviven cuatro mujeres de las que las, tiene un niño y una niña. La mucama del lugar es quien conoce a todos los que viven allí y se gana la confianza de los inquilinos, pera esta, como nunca falta, en pueblo chico, terminará haciendo enredos con las otras mujeres del lugar. Otro de los aspectos característicos de destacar la diversidad de género y el respeto sobre la misma, ya que nos encontramos con Juanita, la mucama del lugar, que deja entrever su orientación sexual y una niña, la hija de la maestra del edificio, que siente pasión por jugar al futbol a lo que su madre, La Tita, se opone, pero que finalmente terminará cediendo. También se pone en escena la realidad de los docentes y la crisis económica del momento, mediante el personaje de Laura, quien acorralada por las deudas debe retomar con su profesión de maestra y cuyo primer día de clase no será el más afortunado. Lautaro, hijo de la maestra, nos traerá lo cotidiano de un niño que pasa el resto del día solo sin tener con quien jugar mostrándose como pequeño consumidos de la teconologia y los dispositivos de la actualidad. Reflejando como niño, que en toda niñez, solo tiene deseo de crear y sentirse en plenitud con ello.

Dramaturgia; Claudia Sánchez

Valor de entrada: $300 - Punto de venta 25 de Mayo 227, reservas al 03446623494/321200

Mi hermano es el doc

Esteban y Ulises son hermanos gemelos.

Esteban (Pocho) es médico ginecólogo, director médico de la Clínica del padre de su esposa: Martina. Es estructurado, malhumorado y muy mujeriego. Ulises (Pichu) es un espíritu libre, viaja por el mundo, es alegre, divertido y sueña algún día con formar una gran familia.

Luego de 5 años de estar fuera del país, Pichu vuelve a Buenos Aires, el fin de semana que Pocho programa una "escapada romántica" con Agustina, su amante. Tiene todo arreglado, pero su secretaria: Elodia, una mujer muy arcaica, entrada en años y desorganizada, entiende todo mal y le llena la agenda de pacientes. Pocho al no poder conseguir reemplazo usa su última carta: pedirle a Pichu que lo reemplace en el consultorio; confesándole que nunca le conto a nadie que tenía un hermano gemelo. Todo se complica cuando Martina debe regresar de improvisto de su viaje, por lo que Pocho también debe suspender el suyo, sin tener tiempo de avisarle a Pichu. Entonces ambos hermanos quedan envueltos en divertidas e incomodas situaciones de confusión, a las que contribuyen: Elodia, Martina, Agustina, Lucio, el ex novio de Agustina, y Nuria y Sandy: los pacientes de Pocho. Pero de todo se saca provecho, al menos uno de los hermanos lo hace y al otro le cambia la vida para siempre.

Ficha técnico artística e Idea: Emmanuel Carrión, Dramaturgia: Marcelo Roitman,

Actúan, Emmanuel Carrión, María Manuela González, Liliana Lallonardi, Mariano Legaspi, Andrés Quiñones, Yanina Boncini María Manuela González y Juliana Giménez ambas artistas locales

Dirección: Marcelo Roitman

Producción ejecutiva: Dicky Dargain producciones

Producción La Roca Contenidos

Valores de entradas $300 promo: 2 X $500. En venta en Rocamora 331 Horario de lunes a viernes 9 a 12Hs. Y de 18 a 20hs.

Eva y Victoria

Luego del sensacional éxito en 2019 y a pedido del público regresa en la temporada de verano al teatro Gualeguaychu Eva y Victoria.

Dos mujeres transgresoras, fuertes, importantes para la historia social, política y cultural de nuestro país. Dos mujeres enfrentadas de manera irreconciliable por sus ideologías. Sin embargo, a pesar de las diferencias abismales en el modo de percibir el mundo, ambas comparten muchas cosas. Una de ellas, la lucha por obtener el voto femenino, en medio de la fuerte presión que ejercía el patriarcado en los años 40 y 50.

Eva Perón dejó una impronta inolvidable tras su paso por el poder, ayudando a los más desposeídos, a sus "descamisados". En un país donde escaseaban los derechos y la pobreza causaba estragos, supo encontrar los caminos para impulsar a una masa de miles y miles de argentinos que veían en ella la personificación de la esperanza. Por su parte, Victoria Ocampo, adinerada por herencia familiar, amante de la cultura, puso a disposición toda su fortuna para impulsar a los grandes escritores que luego fueron reconocidos en el mundo entero. En su rol de mecenas, hizo conocer a la Argentina en los ámbitos culturales más encumbrados del planeta. En esta comedia, se presenta un encuentro imaginario entre estas dos grandes mujeres. Su autora, Mónica Ottino, escribió magistralmente un texto ajustado a la realidad de la época, a los sentimientos de los argentinos, mostrando así esa "grieta" que siempre existió y forma parte de nuestro adn como pueblo. La obra ha sido declarada de interés cultural municipal y ya comienza a girar por distintas ciudades de la provincia. El domingo 16 de junio se presenta en Villa Parancito, el sábado 20 de julio en San Salvador y el domingo 21 de julio en Villa Elisa. Mientras tanto se están gestionando otras presentaciones dentro de la provincia y en la República Oriental del Uruguay, que se informarán una vez que se hayan confirmado.

Las responsables de abordar estos personajes son Sheila Rougier, encarnado a Eva Perón y María Rosa Obispo, interpretando el papel de Victoria Ocampo. Las secundan Haydeé Cedrés, como Pepi (asistente de Victoria) y Ana Clara Olivieri, en el rol de Iris (asistente de Eva).

Peinados y maquillaje, Mario Andersen, Escenografía y vestuario, Juan Lucas Noriega, Joyas de Timet, Diseño gráfico y fotografía de Cristian Gauna, con la dirección y producción de Alberto Dorati.

Valores de entradas: $300, $250 y $150 promo: Jubilados 2x1. Punto de Venta Urquiza 636.

La peña de Laura

Repertorio de Canciones latinas y románticas

Laura Roldan y Néstor Antivero

Bienvenidos al tren, noche de ensamble

Bienvenidos al tren es una propuesta del salón de música La Clave, fusión de ensamble Orquestal de obras corales, obras de música académica y canciones populares orquestadas para guitarra, batería, percusión, piano, flautas, trompeta, violín, sintetizador y voces .

La música es un viaje de ida y una vez que te subes al tren, este te lleva por lugares maravillosos. Alumnos que van desde los 6 años a mayores de 60, todos juntos haciendo música. La clave busca la inclusión de todo aquel que desee incorporar la música a su vida sin importar cuánto tiempo lleve trabajando con su instrumento o su habilidad con el mismo. Todos podemos hacer música en todo momento y cualquier lugar siempre que se haga de corazón.

Dirección: Jesús González

Raíz de mi tierra

Escuela de Danza folclóricas Argentina presenta “Sembrando Tradición”

Muestra de danzas folclórica a cargo de la profesora Gabriela Alcaráz.

Valor de entradas: $200 promo 2 X 1 adelantadas, Punto de ventas: Luis N. Palma 444