Se produjeron diez detenciones en la ciudad y hubo dos casos de reincidentes

El funcionario policial sostuvo que “resulta incomprensible en algunos casos, pero hemos notado que la gente no ha tomado real conciencia de lo que representa el hecho de estar en aislamiento, no se puede salir a la calle salvo las excepciones que marca el decreto y que deben justificar su presencia en la calle. Aquellas personas que no puedan hacerlo, serán detenidas y puestas a disposición de la Justicia Federal, que seguirá las instrucciones procesales”.

Por su parte, el fiscal federal Pedro Rebollo indicó que “estamos cerca de los 70 casos en Gualeguaychú de personas detenidas por incumplir el aislamiento obligatorio. Dependiendo de la situación de cada detenido, se constatan sus antecedentes y en virtud de eso, permanecen detenidos y recuperan su libertad, aunque la causa federal sigue abierta y seguramente a futuro serán convocados a indagatorias”.

Rebollo sostuvo que “la directiva que desde la Justicia Federal de Gualeguaychú ha sido clara: ante el incumplimiento del aislamiento hay que proceder acorde a lo que dice la ley. Lo mismo con aquellos que han intentado evadir los controles en vehículos, se han evaluado las imágenes y se avanza en las causas para que esas personas presten declaración, abriéndose causas sobre cada uno de ellos”.