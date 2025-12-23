La Cooperativa Eléctrica de informó que alrededor de las 14:55 horas, se produjo un desenganche en la zona de la cancha de la Liga Departamental, lo que generó la interrupción del servicio eléctrico en el sector.

“Aparentemente, se quemó el transformador de la esquina de La Liga. Estamos convocando personal para realizar el cambio y restablecer el servicio en la zona”, confirmaron fuentes oficiales.

Desde la entidad indicaron que varias cuadrillas se encuentran trabajando en el lugar para reparar la línea afectada y realizar el recambio del transformador de la zona, con el objetivo de restablecer el suministro a la brevedad.