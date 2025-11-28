IMPACTANTE
Se produjo un incendio de una cosechadora y un campo de trigo: Debieron intervenir los Bomberos Voluntarios
Esta tarde se registró un incendio de una cosechadora y un sector de un campo de trigo en Colonia El Potrero, en la intersección de calle 11 y 4.
Los Bomberos Voluntarios acudieron con el móvil 29, e informaron que la máquina cosechadora resultó con daños totales.
Respecto al cultivo, se vieron afectadas aproximadamente 10 a 12 hectáreas de trigo y rastrojo.
En el sitio trabajaron también dos dotaciones de Bomberos de Pueblo Belgrano, en tareas de control y extinción.
