Por Mónica Farabello

El transportista de Gualeguaychú y vicepresidente de la Federación Entrerriana de Transportistas Urbanos conversó con Ahora Cero Radio del conflicto y aseguró que “tiene dos aristas; una parte gremial y la otra parte es por un tema salarial y económico”.

“Yo diría que este es el comienzo de algo grande que se viene en el transporte. De no haber una solución con el Gobierno Nacional con el tema de los subsidios, esto va a explotar en algún momento pero desgraciadamente es así triste. En vez de solucionar, el Estado Nacional en vez de solucionar con los subsidios, este mes nos sacaron plata. Todos cobramos menos; todas las empresas, es decir, ¿dónde está la solución? ¿Volver a aumentar el boleto?”, se preguntó el transportista de Gualeguaychú.

Además, profundizó sobre la problemática económica y dijo que los subsidios quedaron “totalmente atrasados con respecto a la inflación; el estudio de costos nuevo no se hizo porque justamente los subsidios quedaron totalmente desactualizados con la inflación” e insistió: “¿Qué otra opción queda que ir a las tarifas? No hay otra alternativa, y la tarifa tampoco podés aumentarla a los números que tenés que realmente tenerla porque ¿Quién va a subir al colectivo?”

Resaltó que actualmente cuenta con una buena relación con el Concejo Deliberante, quien es el cuerpo encargado de aprobar y debatir posibles aumentos, aunque insistió en la complejidad de trasladar los costos siempre a los usuarios.

“El problema es el aumento del dólar, y cuando el dólar baja, las cosas no bajan”, dijo Delcausse y agregó: “tenemos charlas con la gente de otras provincias y no le encontramos ninguna vuelta, ninguna solución a esto, porque el Ministerio de Transporte no nos atiende. Antes nos atendían y ahora ya no tenemos ni con quién discutir. Entonces, es muy difícil poder solucionar algo sin hablar, es muy difícil”, concluyó.

Por otra parte insistió en que la situación gremial se pudo resolver pero el problema económico subyace y no se ha resuelto. “Ahora el Ministerio de Transporte no aparece en las reuniones; no firma los aumentos salariales”, exclamó.

En tanto, enumeró que esta semana recibieron un nuevo aumento de combustible, de cubiertas y de todos los repuestos de los colectivos por lo que los costos son cada vez más difíciles de cubrir.

¿Cuánto cuesta el boleto de colectivo?

Boleto general: En Paraná $ 94,50. Primario: $ 9,50. Secundario: $23,60. Terciario/Universitario: $ 28,40.

En Concordia: Primera sección / tarifa plana a 85 pesos; segunda sección a 102; tercera sección a 119; cuarta sección a 170; nocturno a 119; escolar a 24,30; secundario/universitario a 32,40.

En Gualeguaychú: 87 pesos con subsidios para el boleto mínimo.

Se mantienen gratis los pasajes para estudiantes de nivel primario, personas con discapacidad, ex combatientes de la guerra de Malvinas y estudiantes secundarios.

Personas adultas mayores el costo es de 43,50 pesos.