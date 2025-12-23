Este martes se publicó en el Boletín Oficial Nº 28.242 la Ley N° 11.234, sancionada el pasado 11 de diciembre por la Legislatura Provincial. El documento técnico detalla la ingeniería financiera que aplicará la administración central para el ejercicio 2026.

Gastos y recursos

El Artículo 1° fija las erogaciones totales en $6.446.009.102.000. Según la planilla de finalidades, la mayor parte de los fondos se concentra en Servicios Sociales ($4,08 billones), seguidos por Administración Gubernamental ($1,24 billones) y Seguridad ($513 mil millones).

En cuanto a la procedencia de los fondos, el Artículo 2° estima recursos por $6.222.063.484.000. Como resultado de la diferencia entre ingresos y egresos, el Artículo 4° establece un: "Resultado Financiero Positivo (S/Ley Responsabilidad Fiscal) de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL ($ 88.184.942.000.-)".

Endeudamiento y facultades de gestión

La ley otorga al Poder Ejecutivo diversas autorizaciones para la captación de fondos y el manejo de los créditos presupuestarios. El Artículo 6° habilita formalmente la toma de deuda en moneda extranjera: "Facúltase al Poder Ejecutivo... a concretar operaciones de crédito público... con destino a la Inversión Pública y/o al financiamiento de programas de modernización y/o mejoras en la eficiencia de la gestión pública, por hasta la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES TRESCIENTOS MILLONES (U$S 300.000.000) o su equivalente en Pesos."

Asimismo, los artículos 13° y 15° facultan al Ejecutivo a modificar los totales determinados en la ley mediante "transferencias compensatorias" y a ampliar el presupuesto en caso de obtener nuevos ingresos no previstos originalmente.

Planta de personal y suplencias

En términos de recursos humanos, el Artículo 10° establece que el límite máximo de la Planta Permanente será de 67.511 cargos. Respecto al sistema educativo, el Artículo 12° dispone una pauta de control de gasto: "El costo de la planta de personal docente suplente deberá tender a mantenerse dentro del ocho por ciento (8%) del costo del plantel docente permanente aprobado por la presente ley."

Obras públicas

El Artículo 21° aprueba el listado de obras para el año 2026. No obstante, la norma aclara que la ejecución efectiva de estos proyectos quedará "dispuesta por los organismos con competencia en la materia, conforme a los créditos presupuestarios asignados y/o las disponibilidades de recursos o fuentes financieras que se obtengan".

Entre los proyectos anexos se encuentran la construcción del Nuevo Hospital de Villaguay, la Escuela Técnica Valle María en Diamante y diversas reparaciones hospitalarias y escolares en los departamentos Feliciano, Federal, Islas y Colón.

Fuente: APFDigital