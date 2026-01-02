La Legislatura de la Provincia de Entre Ríos sancionó en diciembre del 2025 la Ley N° 11240, mediante la cual se establece el Régimen de Mecenazgo Deportivo. La medida, publicada el pasado martes en el Boletín Oficial Nº 28.246, tiene como objetivo formalizar la participación del sector privado en el financiamiento de proyectos deportivos y recreativos en el ámbito provincial.

De acuerdo a la norma, el mecenazgo se define como el "acto de patrocinar, estimular, sustentar y promover actividades deportivas, realizado por personas humanas o jurídicas mediante aportes dinerarios, sin fines de lucro para el mecenas".

El texto añade que este régimen considera a la actividad deportiva como un "elemento esencial de la educación y factor clave para la formación integral de las personas, persiguiendo únicamente fines altruistas".

La autoridad de aplicación será la Secretaría de Deportes de la Provincia, que tendrá a su cargo la aprobación de los proyectos presentados. Según la Ley, podrán ser beneficiarios de estos aportes las "instituciones sin fines de lucro, legalmente constituidas, dedicadas a la práctica o promoción de disciplinas deportivas", así como los "deportistas amateurs federados con domicilio en la Provincia" y diversos clubes o asociaciones civiles.

Los interesados deberán presentar un proyecto detallado que incluya objetivos, presupuesto y la conformidad de los mecenas propuestos. Una vez finalizado el proyecto, los beneficiarios cuentan con un plazo de treinta días hábiles para elevar un "informe de rendición de cuentas sobre la ejecución del proyecto y de la inversión realizada".

Para los contribuyentes que actúen como mecenas, la ley prevé un beneficio tributario. La norma dispone que podrán "deducir de la base imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos una suma equivalente al aporte efectuado hasta un máximo del doce por ciento (12%)". Este porcentaje puede elevarse al "quince por ciento (15%) cuando el mecenas este radicado en la Provincia" o cuando el beneficiario sea una persona con discapacidad.



Por otra parte, la ley estipula la creación del "Fondo Solidario del Deporte", el cual se conformará con el "veinte por ciento (20%) de los aportes dinerarios obtenidos por los beneficiarios". El objetivo de este fondo es asistir a aquellas "instituciones o personas que no hayan logrado acceder al régimen de mecenazgo".