Una obra que busca jerarquizar uno de los principales ingresos y, al mismo tiempo, incorporar elementos vinculados con la identidad, la infraestructura y la tecnología.

El proyecto fue presentado ante el Honorable Concejo Deliberante para su aprobación y autorización de ejecución. En los próximos días, se prevé realizar el llamado a licitación pública para avanzar con la obra.

El nuevo pórtico de acceso estará conformado por una estructura mixta de hormigón armado, mampostería y perfilería metálica. El conjunto contará con dos torres laterales, vinculadas mediante una estructura metálica superior.

Ambas estructuras incorporarán letras metálicas luminosas con la identificación de Aldea San Antonio. En la estructura superior se instalará además equipamiento tecnológico para la lectura de patentes de los vehículos, con un dispositivo destinado al ingreso y otro al egreso de la localidad.

Una obra vinculada a la identidad local

Desde el ejecutivo señalaron que el proyecto no responde únicamente a una necesidad de infraestructura, sino que busca generar un nuevo hito urbano para la localidad.

El presidente municipal, Mauro Diaz Chaves, destacó el carácter proyectado a largo plazo de la iniciativa: “Construir para el futuro también implica dejar obras que puedan trascender a quienes circunstancialmente tenemos responsabilidades de gobierno. Por eso entendemos que una intervención de estas características no pertenece a una gestión determinada y que, una vez realizada, pasa a formar parte del patrimonio y de la historia de toda la comunidad”.

En este sentido, el objetivo es que el nuevo Portal de Acceso se incorpore progresivamente al paisaje cotidiano de Aldea San Antonio y se convierta en una referencia tanto para quienes viven aquí como para quienes la visitan.

Con el próximo llamado a licitación pública, el proyecto dará un nuevo paso hacia su ejecución y se sumará a las obras que buscan acompañar el crecimiento de Aldea San Antonio, preservando al mismo tiempo los elementos que forman parte de su identidad.