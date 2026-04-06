El Torneo Apertura de Primera B “Luis ‘Cuya’ Gauna” comenzó este fin de semana y la primera fecha dejó las victorias de Sud América, Sporting, Defensores del Sur y el debutante Atlético Sur.

En el estadio “Nicolás Marín”, el Suda superó 1-0 a Juvenil del Norte con gol de Román Castro, en su objetivo de regresar a la máxima categoría del fútbol departamental.

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Otro que vuelve a ilusionarse con el ascenso es Sporting, protagonista en las últimas temporadas. El Canario se impuso como local por 3-0 ante Black River, con tantos de Axel Pampillón, Lucas Ruiz y Sergio Martínez.Por el mismo resultado, Atlético Sur tuvo un estreno ideal en la divisional al golear como visitante a Deportivo Gurises. Nicolás Nissero, Tomás Rodríguez y Samuel Gómez marcaron para el conjunto debutante.

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También festejó fuera de casa Defensores del Sur, que derrotó 2-0 a Cerro Porteño en Pueblo Belgrano, con goles de Emiliano Folmer -ley del ex- y Rafael Ríos.

El único empate de la jornada se registró en el “Víctor Santángelo”, donde Sportivo Larroque e Isleños Independiente igualaron 1 a 1. Matías Agüero puso en ventaja a la visita y Mario Dalmón selló la igualdad para el local.