“Con orgullo presentamos a Lucía Caire, representante de Gualeguaychú, quien inicia su camino rumbo a la corona de Miss Universo Entre Ríos”, presentaron oficialmente desde el certamen a la joven elegida para ser la candidata de la ciudad.

“Con determinación, compromiso y el deseo de dejar su huella, se suma a esta experiencia que celebra el liderazgo, la preparación y el propósito de cada mujer”, expresaron, y le desearon “el mayor de los éxitos en esta inolvidable etapa!”.

Por su parte, Lucía manifestó que está “muy feliz de formar parte de esta experiencia, simplemente gracias!”.

Las candidatas de cada departamento:

Lucía Caire – Gualeguaychú

Candela Arin – Gualeguay

Evelina Kinderneche – San Justo

Lucila Madariaga – Rosario del Tala

Ailén Paiva – Islas del Ibicuy

Ana Paula Colazo – Victoria

Ana Schneider – Nogoyá

Guadalupe Stauber – Santa Elena, departamento La Paz

Noelia Zambón – Feliciano

Luz Villaverde – San Salvador

Miranda Schneeberger – Diamante

Sophia Matricardi – Federación

Carina Arnao – Paraná

Guadalupe Larrea – Villaguay

Solange Moreno – Federal

Camila Gallay – Colón

Guadalupe Ragone – Concordia

Amabella Ayala – Concepción del Uruguay