Se puso en marcha Miss Universo Entre Ríos: quién es la joven representante de Gualeguaychú
Se trata de Lucía Caire, quien expresó estar "muy feliz de formar parte de esta experiencia".
“Con orgullo presentamos a Lucía Caire, representante de Gualeguaychú, quien inicia su camino rumbo a la corona de Miss Universo Entre Ríos”, presentaron oficialmente desde el certamen a la joven elegida para ser la candidata de la ciudad.
“Con determinación, compromiso y el deseo de dejar su huella, se suma a esta experiencia que celebra el liderazgo, la preparación y el propósito de cada mujer”, expresaron, y le desearon “el mayor de los éxitos en esta inolvidable etapa!”.
Por su parte, Lucía manifestó que está “muy feliz de formar parte de esta experiencia, simplemente gracias!”.
Las candidatas de cada departamento:
Lucía Caire – Gualeguaychú
Candela Arin – Gualeguay
Evelina Kinderneche – San Justo
Lucila Madariaga – Rosario del Tala
Ailén Paiva – Islas del Ibicuy
Ana Paula Colazo – Victoria
Ana Schneider – Nogoyá
Guadalupe Stauber – Santa Elena, departamento La Paz
Noelia Zambón – Feliciano
Luz Villaverde – San Salvador
Miranda Schneeberger – Diamante
Sophia Matricardi – Federación
Carina Arnao – Paraná
Guadalupe Larrea – Villaguay
Solange Moreno – Federal
Camila Gallay – Colón
Guadalupe Ragone – Concordia
Amabella Ayala – Concepción del Uruguay