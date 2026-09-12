Se llevaron adelante trabajos de puesta en valor en el frente del Palacio Municipal de Aldea San Antonio, con el objetivo de mejorar la imagen y las condiciones generales de uno de los edificios más representativos de la ciudad.

Además, se realizaron tareas de acondicionamiento y puesta a punto del estacionamiento ubicado a la izquierda del edificio, optimizando el espacio para quienes concurren diariamente a realizar trámites y gestiones.

Estas acciones forman parte de los trabajos de mantenimiento y mejora de los espacios públicos, orientados a conservar en buenas condiciones los sectores de uso cotidiano y jerarquizar los inmuebles municipales.