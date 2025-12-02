En horas de la madrugada, alrededor de las 01:08, personal policial constató la faltante de un desfibrilador ubicado dentro de un tótem sanitario instalado en la cabecera del Puente Méndez Casariego.

A través del sistema de monitoreo del Comando Radioeléctrico, se observó que pasada las 00:30, un individuo levantó la tapa del tótem y retiró el dispositivo, mientras era acompañado por otras tres personas, desplazándose luego hacia la zona sur del puente.

De inmediato se inició un operativo de búsqueda por el Parque Unzué, donde en las instalaciones de un edificio abandonado (baños de empleados de comercio) se localizó a tres sujetos cuyas características coincidían con las registradas en las cámaras.

Al inspeccionar el lugar, se encontró una bolsa plástica transparente que contenía un desfibrilador modelo “AED”, con etiqueta identificatoria.

Los individuos fueron aprehendidos y el elemento sustraído quedó secuestrado, iniciándose las actuaciones correspondientes por el delito de hurto.