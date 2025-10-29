El Gobierno de Gualeguaychú lleva adelante una importante intervención en el boulevard Alsina, entre las calles Los Robles y Federación. Allí, personal de la Dirección de Energía ejecuta el cableado subterráneo que alimentará 20 nuevas luminarias LED, en una extensión total de 400 metros lineales.

El trabajo forma parte de un plan integral de modernización del alumbrado público en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de reforzar la seguridad, mejorar la visibilidad en horarios nocturnos y optimizar el consumo energético mediante tecnología más eficiente y sustentable. En este caso, el proyecto del boulevard Alsina responde además a un reclamo histórico de los vecinos del sector, que durante años solicitaron una mejor iluminación en esa arteria del barrio.

La intervención comenzó con la apertura de zanjas profundas a lo largo del cantero central, en las que se realiza la colocación de los conductores eléctricos subterráneos. Cada tramo de zanjeo es cuidadosamente rellenado con materiales seleccionados y protegido con cintas de señalización de seguridad, tal como lo indican las normativas técnicas vigentes. Este tipo de instalaciones garantiza mayor durabilidad, evita riesgos eléctricos y preserva la estética del entorno al eliminar el tendido aéreo tradicional.

El sistema subterráneo tiene múltiples ventajas: evita interrupciones por factores climáticos, reduce el impacto visual y mejora la seguridad de las instalaciones eléctricas. A su vez, permite una gestión más eficiente del mantenimiento y facilita futuras ampliaciones sin necesidad de realizar grandes intervenciones.

Las tareas son llevadas adelante por una cuadrilla de ocho operarios municipales que forman parte de la Dirección de Energía, área que depende de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, y las mismas tienen como objetivo alimentar con energía las columnas metálicas de 12 metros de altura, cada una equipada con artefactos LED de 200 W, que aseguran una iluminación potente, uniforme y de bajo consumo.

La elección de tecnología LED no solo reduce el gasto energético municipal, sino que también prolonga la vida útil de los equipos, disminuye los costos de mantenimiento y mejora notablemente la calidad lumínica. Esto se traduce en calles más seguras, transitables y confortables tanto para peatones como para automovilistas.

Además, el alumbrado público cumple un rol fundamental en la prevención del delito y en la seguridad vial, y es en este sentido que una iluminación adecuada de las calles permite reducir zonas oscuras, aumentar la visibilidad y favorecer el tránsito peatonal durante la noche.

Los vecinos del boulevard Alsina destacaron la importancia de la obra, ya que por años el sector permaneció con escasa o nula iluminación, lo que generaba preocupación y limitaba la circulación en horario nocturno.

Estas acciones se enmarcan en la política del Gobierno de Gualeguaychú de invertir en infraestructura urbana moderna, eficiente y segura, acompañando el crecimiento de los barrios y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. El proyecto del boulevard Alsina es un nuevo paso en esa dirección, sumándose a las recientes obras de iluminación y cableado que se vienen desarrollando en distintos sectores del ejido urbano.