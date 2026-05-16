En el marco de las políticas públicas impulsadas por el Gobierno Municipal junto a la Fundación Planeta Vivo ARG y la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), comenzó este sábado la primera edición del “Guanimal Day”, una propuesta integral que combina castraciones masivas gratuitas, vacunación antirrábica, atención veterinaria primaria y espacios de concientización sobre tenencia responsable y bienestar animal.

La actividad se desarrolla en el Mercado Munilla, ubicado en avenida Parque Cándido Irazusta y Mitre, y continuará este domingo 17 de mayo de 8:30 a 14 horas. Durante la jornada de hoy, que se extenderá hasta las 20 horas, ya se registraron cerca de un centenar de animales atendidos entre perros y gatos, en una convocatoria que mantiene una importante participación de vecinos.

Además de las castraciones y vacunación antirrábica, el evento cuenta con charlas abiertas a la comunidad sobre cuidado responsable, bienestar animal, convivencia entre especies, rescate de animales nativos y herramientas para mejorar la relación entre las personas y sus mascotas. También se desarrolla un desfile canino y distintas propuestas recreativas y gastronómicas para las familias.

Desde el área de Ambiente remarcaron que las castraciones representan una herramienta central para controlar la sobrepoblación animal, prevenir situaciones de abandono y reducir problemáticas sanitarias y ambientales, en línea con las políticas sostenidas que el Municipio viene llevando adelante en distintos barrios de la ciudad.

En ese sentido, el secretario de Desarrollo Humano, Juan I. Olano, destacó que “las castraciones son fundamentales no solo para el bienestar de perros y gatos, sino también para construir una ciudad más ordenada y saludable. Este tipo de jornadas forman parte de una decisión política del gobierno municipal de Gualeguaychú que entiende al cuidado animal como una política ambiental y social necesaria para toda la comunidad”.

Por su parte, la subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca, subrayó la importancia de sostener este tipo de iniciativas de manera permanente: “La participación de los vecinos demuestra que existe una conciencia cada vez mayor sobre la tenencia responsable. Desde el Gobierno Municipal seguimos fortaleciendo estas acciones porque impactan directamente en la calidad de vida y en el equilibrio ambiental de la ciudad”.

Uno de los momentos destacados de la jornada es la participación de Fernando Pieroni, referente de la Fundación Planeta Vivo ARG, quien comparte experiencias vinculadas al rescate, la concientización y el bienestar animal.

Desde la organización invitaron a la comunidad a acercarse con sus mascotas al Mercado Munilla, con turno o sin turno, respetando el orden de atención establecido para castraciones y vacunación antirrábica. Asimismo, recordaron la importancia de llevar a los animales con correa o transportador, y cumplir con 18 horas de ayuno sólido y 12 horas de ayuno líquido para garantizar una correcta intervención quirúrgica.

Durante ambas jornadas también se reciben donaciones de alimento balanceado, ropa de abrigo, collares, correas y elementos sanitarios destinados a colaborar con organizaciones proteccionistas locales.