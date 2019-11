Se realiza el tercer encuentro provincial de diversidad y familias entrerrianas

Hace dos años, en Paraná se llevó a cabo el “Primer Encuentro de Familias Entrerrianas LGBTIQ+ y Diversidad”; en 2018 se realizó el segundo, en Concepción del Uruguay, ciudad en la que se decidió la sede del tercero: Gualeguaychú.

A las 14, en las instalaciones de la Escuela Escuela Nº 1 “Guillermo Rawson”dieron inicio las ponencias que recorrieron ejes presentados como “Educando en la Diversidad”, “Acompañando Infancias”, “Trans-formando la economía popular”, “El deporte y el juego no tienen género” y “Compartiendo experiencias –trayectorias familiares diversas”.

Sobre la iniciativa organizada conjuntamente entre el gobierno provincial, el municipal y una variedad interesante de organizaciones sociales, políticas y sindicales, la responsable del Área de Género y Diversidad Sexual de la Municipalidad, Florecnia Bugnone, dialogó con ElDía.

“Están participando familias de toda la provincia, de Salta y de provincia de Buenos Aires. La idea es conformar un espacio de intercambio de experiencias para que las personas del colectivo se sientan parte de una comunidad que reconoce sus derechos y para que tanto el Estado como el resto de la comunidad sigamos aprendiendo”, expresó.

El encuentro está pensado para que sus integrantes compartan todo el sábado compartiendo las diversas experiencias. En tanto, el domingo recorrerán parte de la ciudad, los atractivos históricos y turísticos de la misma, y los lugares en que la diversidad y el respeto han sido bandera antes que en otros, como es el emblemático Carnaval de Gualeguaychú.

“Pensamos en un agenda amplia porque a la cuestión de género y diversidad la entendemos transversalmente. Es un posicionamiento, una postura ideológica y un reconocimiento de todos los derechos para todas las personas en todos los ámbitos: la salud, la educación, el trabajo, el deporte o en las relaciones amorosas”, explicó la funcionaria y, entre otras cosas, remarcó la importancia de la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas, “el desarrollo de una niñez con respeto a la identidad, a la sexualidad, a la orientación sexual; el poder hacer deporte en las mismas condiciones, siendo varón, mujer, trans o no binario”.

“Se trata de poner en evidencia todas estas cuestiones y dar cuenta de algunas experiencias que han sido interesantes en cuanto a la reparación de derechos”, manifestó.

Por otro lado, a pocas semanas de la finalización de su gestión al frente de Género y diversidad Sexual, Bugnone reconoció el necesario y “profundo proceso que tiene que ver con revisar nuestros propios prejuicios, paradigmas, y la importancia de formarnos en este tema”.

“La visibilidad de la diversidad ha sido un eje importante para poder pensar que todas las personas podemos atravesar los mismos lugares sin sufrir discriminación, violencia o hasta la muerte. Esto es fundamental y es una responsabilidad del Estado en conjunto con una comunidad con la que se dialogue y se avance”, sintetizó la funcionaria.

La diversidad en la agenda social

Alejandra Elcura es coordinadora provincial del Área de Políticas de Identidad de Género y Diversidad Sexual. En diálogo con ElDía, indicó que “lo importante es poder empezar a poner en agenda estas cuestiones que tienen que ver con las familias diversas”. Ya que “de los encuentros han nacido distintos proyectos, que tienen que ver, por ejemplo, con contemplar el cupo laboral. Y esto no es menor si se tiene en cuenta que en la provincia ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados el proyecto de Inclusión Laboral Trans”.

“Sabemos que los derechos van mucho más avanzados que los cambios sociales. Entonces, nosotros como militantes y como funcionarios entendemos que es responsabilidad compartida el poner en agenda estas cuestiones. Tenemos un gobierno provincial que nos apoya y vamos a tener un gobierno nacional que se comprometió a crear el Ministerio de género y Diversidad Sexual, con la importancia que esto implica”, agregó.

“Trabajamos para que el trato digno sea moneda corriente; para que nuestros hijes puedan ir a la escuela sin que los discriminen porque tienen dos padres o dos madres, o porque haya una identidad trans dentro de la familia; trabajamos para que se respete la identidad autopercibida de las personas”, remarcó la coordinadora del área creada por el gobernador Gustavo Bordet en noviembre del año pasado.

Por último, Elcura se refirió a la ineludible tarea en la formación de las infancias y las juventudes “para no segur replicando lo que ya ha venido sucediendo desde años y (para) que ellos tengan posibilidades distintas a las que tienen, por ejemplo, las personas trans de 35 o 40 años, que no han podido acceder a un trabajo o que muchas recién están pudiendo acceder a la educación, porque antes no se contemplaban sus identidades dentro de la institución, lo que generaba exclusión”.

“Las infancias tienen que ser libre siempre. A los niños hay que dejarlos que crezcan libremente, no importa ni el color, ni el género, ni con qué jueguen, ellos tienen que ser libres para elegir. Un niño criado en un ambiente de amor y de respeto hacia su identidad va a ser un niño feliz y exitoso en la vida”, aseguró la funcionaria.