La iniciativa surge en el marco de los 15 años que cumplirá Sinergia y del año de existencia del Espacio INCAA en el lugar.

Además, se inscribe dentro del mes de las mujeres trabajadoras por lo que la decisión fue realizar una selección de documentales hecho por directoras.

Al respecto, Valeria Bassini, impulsora del encuentro contó a Ahora ElDía que “hemos ido construyendo mucho público de cine documental que gusta mucho en la ciudad y veíamos que las personas se queda charlando luego de la proyección. Entonces, comenzamos a traer una vez por mes una documentalista para hacer cine debate”.

Además, en medio de un contexto político y social que cuestiona el lugar de la cultura, Bassini apuntó que “nos parece que hay que poner en valor y visibilizar el trabajo de estas mujeres y también que se abran los espacios de debate e intercambio como espacios de real transformación colectiva”.

Para seleccionar los documentales que participará del 14 al 17, se elaboró “un listado de documentalistas de todo el país, queríamos que fueran documentales que nos atravesaran como sociedad con temáticas como pueblos originarios, vejeces, derechos humanos, identidad y territorialidad porque hay dos películas entrerrianas que atraviesan temáticas de relevancia”.

En tanto, la semana pasada el evento fue declarado de interés legislativo provincial por parte de la Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos.

Dos documentales enterrianos

Durante el Primer Encuentro de Cine Documental hecho por Mujeres proyectarán al público sus obras dos directoras entrerrianas.

En este sentido, el jueves 14 a las 22 horas Estefanía Santiago, oriunda de Federación mostrará “Istmo”, un audiovisual que refleja la historia de la autora y su padre con la ciudad que debió ser relocalizada.

“Yo soy de Federación, nací y me crie ahí, al igual que toda mi familia. La motivación para hacer la película surgió por la forma en que me fue narrada la historia, mi padre estuvo muy implicado en la lucha para la relocalización de la ciudad junto a mi abuelo entonces, mi familia vivió de una manera muy cercana ese proceso. Y por otro lado, se nos transmitió a mí y a mis hermanos no solo la historia sino cierta nostalgia, esa pérdida, ese desarraigo. Desde muy chicos se nos llevó a la vieja Federación a ver cimientos y eso es un poco de lo que se narra en la película”, relató la directora.

La realizadora de “Istmo” además contó que al ser un documental los recursos para narrar la historia son varios, hay una parte realizada con material de archivo, otra que se constituye con entrevistas a su padre en la nueva Federación y momento performático y poético.

“La película está contada en torno a las vivencias de mi papá y las mías que son distintas porque yo nazco y vivo en la nueva Federación y mi padre es una persona que vive todo el hecho traumático que vive la demolición y la relocalización”, explicó sobre el eje del relato.

“Istmo” fue pre estrenado en la ciudad natal de sus protagonistas y vista por 800 personas. Sobre la experiencia, Estefanía Santiago manifestó que “fue bien recibida y lo más importante es que permitió a mi generación y a gente más grande entender un poco el desarraigo heredado. También está la revisión de las ideas de progreso que tiene la modernidad, el estado nación y la dictadura para imponer cambios estructurales y de esa forma afectar a la comunidad y al ecosistema”.

Por otra parte, resaltó la importancia de la gestación del encuentro ya que más allá del Festival Internacional de Cine Entrerriano (FICER) no hay eventos de estas características “da lugar a un cine emergente que por ahí no está en lo comercial y más que nunca en este contexto políticamente complejo, es necesario que se generen estos encuentros”.

En tanto, el otro documental entrerriano que se proyectará el 17 de domingo a las 20 horas y cerrará el evento, será “Mujeres a dedo”, un largometraje que recoge las vivencias de mujeres de Gualeguaychú que deben hacer dedo en la ruta para llegar a sus trabajos.

El documental realizado por Camila Mateo fue realizado entre 2020 y 2023 y visibiliza una problemática que data desde antes de la vuelta a la democracia lo que pone en evidencia la falta de respuestas a la situación a lo largo de los años.

De la película participaron 9 mujeres de las cuales 7 son docentes y 2 personal de salud. Además, en paralelo la directora desarrolló una investigación para recabar datos cuantitativos y cualitativos sobre “el fenómeno del dedo” del cual participaron 190 mujeres de toda la provincia.

También participarán del encuentro María Laura Vásquez, Malena Villarino, Brenda Taubin, Silvana Staudinger y Amparo Aguilar.

Además, durante los días que dura la convocatoria se brindarán talleres que tendrán lugar en el Museo de la Aduna donde se enseñará sobre de uso de archivo en la producción audiovisual, aproximaciones críticas en torno a prácticas audiovisuales y escritura creativa poética a partir de material audiovisual.

La entrada a las películas tendrá un costo de $600 y a los talleres de $3000 y pueden reservarse y abonarse de forma digital a través de los perfiles de redes sociales oficiales del evento: Sinergia Teatral y En Sinergia Cine. También se pueden obtener de forma presencia el día de las proyecciones.

PROGRAMACIÓN COMPLETA

Jueves 14 de marzo

20h. “La rebelión de las flores”de María Laura Vásquez

22h. “Istmo” de Estefanía Santiago.

Viernes 15 de marzo

20h. “De cerca nadie es normal” de Malena Villarino.

22h. “Telma, el cine y el soldado” de Brenda Taubin.

Sábado 16 de marzo

20h. “Aeropuerto y La cortavientos” de Silvana Staudinger.

22h. “La Tara” de Amparo Aguilar

Domingo 17 de marzo

20h. “Mujeres a dedo” de Camila Mateo

Programación de talleres

El plano de lo posible

Uso de archivo en el audiovisual.

Jueves 15 y viernes 16 de marzo de 14 a 15:30h.

Coordina: Renata Dallaglio.

Mirar, ver, escribir

Aproximaciones críticas en torno a prácticas audiovisuales.

Viernes 15 de marzo de 10 a 12h. y sábado 16 de 14 a 16h.

Coordina: Daniela Tramontín.

Pulverizarse los ojos

Escritura creativa poética a partir de material audiovisual.

Sábado 16 de marzo de 10 a 12:30.

Coordinan: Ivana Quiñones y Ro Boari.