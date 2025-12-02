El próximo viernes 5 de diciembre, el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Pueblo Nuevo llevará adelante una nueva edición de la jornada de prevención de cáncer bucal bajo el lema “Sacale la lengua al cáncer”, una propuesta que busca acercar controles odontológicos accesibles, gratuitos y seguros a toda la comunidad. La iniciativa forma parte de las acciones del Gobierno de Gualeguaychú para promover hábitos saludables y garantizar el acceso a la salud preventiva.

Durante la actividad, que se desarrollará de 8 a 12 h, profesionales del equipo de Salud brindarán evaluaciones odontológicas orientadas a la detección temprana de lesiones que puedan requerir seguimiento o tratamiento. El cáncer bucal es una patología que, detectada a tiempo, tiene altos índices de recuperación; por eso, el control periódico y las consultas preventivas resultan fundamentales.

La jornada ofrecerá información sobre cuidados cotidianos para la salud bucal, hábitos de higiene, señales de alerta a tener en cuenta y la importancia de las consultas regulares. Además, el equipo de salud estará disponible para responder dudas y orientar a quienes precisen continuar con una evaluación más detallada en su centro de salud de referencia.

El acceso al control será completamente gratuito y no se requerirá turno previo, con el objetivo de facilitar que vecinos puedan acercarse de manera espontánea. Esta política de puertas abiertas refuerza la importancia de la prevención como herramienta central para el cuidado de la salud integral.

Desde el CAPS Pueblo Nuevo se invita a toda la comunidad a participar, recordando que un control a tiempo puede marcar una gran diferencia.



