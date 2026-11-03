El jueves 12 y viernes 13 de noviembre, de 15 a 17 h, se llevará a cabo el taller de Empapelado Aplicado a Esculturas de Carnaval y Construcción de Volúmenes Escenográficos, a cargo de Evaristo Ayala. La propuesta ofrecerá una formación teórico-práctica sobre técnicas utilizadas en la elaboración de carrozas, figuras alegóricas y elementos escenográficos.

La capacitación combinará la incorporación de conocimientos técnicos con la participación en una producción artística colectiva, de manera que los asistentes puedan aplicar lo aprendido durante el proceso de construcción de una obra.

A lo largo de las dos jornadas se abordarán los materiales utilizados en la técnica de empapelado, la selección y preparación de adhesivos, las proporciones adecuadas de las mezclas y los procedimientos para aplicar papel sobre superficies planas, curvas y volumétricas.

También se trabajará sobre el cálculo de materiales según las dimensiones y la complejidad de cada pieza, las técnicas de superposición y refuerzo, y los tiempos y condiciones necesarios para lograr un secado adecuado.

Además, se brindarán herramientas para evaluar la calidad del trabajo realizado y preparar las superficies para las posteriores etapas de pintura, decoración e intervención artística.

Mediante demostraciones, ejercicios y actividades prácticas, los participantes podrán desarrollar habilidades aplicables a la construcción de esculturas y volúmenes escenográficos. Los conocimientos adquiridos se integrarán en la realización de una obra colectiva vinculada a las expresiones artísticas del Carnaval.

El taller se desarrollará en el Museo del Carnaval, con participación gratuita y cupos limitados. Las personas interesadas deberán completar el formulario de inscripción disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/L1tayLz8tgATNWnBA.