La propuesta ‘Reset creativo’ es un encuentro para diseñar con intención el 2026. “¿Te imaginás terminar el año en paz, enfocada y sabiendo hacia dónde vas?”, comunican sus organizadoras: “Es una invitación a hacer una pausa antes de empezar un nuevo año. Julieta Hornus y Florencia Pérez proponen un encuentro para conectar con el cuerpo, soltar lo vivido y crear con intención todo lo que viene”.



“No es solo un cierre de ciclo, sino un espacio para pensar nuestro propósito. La jornada comenzará con un espacio para volver a la calma y reconectarnos, para que desde esa claridad puedas diseñar tu nuevo comienzo. El corazón del taller será la creación del Vision Board 2026: un espacio para imaginar y dar forma al año que viene. Cada participante podrá plasmar sus deseos, emociones y metas a través de colores, palabras y texturas que representen su propósito”.

Puede interesarte



Además, dan detalles del encuentro: “Será un momento cuidado para pensar, agradecer y conectar con el estilo de vida que cada una desea crear. Al plasmar las intenciones en el moodboard, esa energía se vuelve más real. La jornada continuará con “Chispa que Inspira”, un espacio con herramientas prácticas para transformar la visión en acción. Y para cerrar, un momento de Coffee & Chill, ideal para relajarse, compartir lo creado y conectar con otras mujeres”.

Más información

Reset Creativo: respiración y vision board 2026

Fecha: Sábado 29 de noviembre 2025

Horario: De 14:30 hs. a 17:30 hs.

Lugar: Casita Beáda-ó OM. Urquiza al Oeste. P. 7. Río Paraná 187

Dirigido a: Mujeres que buscan cerrar el año con consciencia, creatividad y propósito.

Inscripciones e información: @universointera_ @beadaom_

WhatsApp: 3446/592628 (Juli) 3446/310220 (Flor)