Se realizará una capacitación sobre el rol de cuidadores de personas mayores en Gualeguaychú
El Curso de Capacitación Laboral «El Rol de Cuidadores de Personas Mayores: Desde una perspectiva Integral e Interdisciplinar», dará inicio el sábado 25 de octubre
El curso es organizado por el Programa Adulteces y Vejeces de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) y la Municipalidad de Gualeguaychú. Las inscripciones se encuentran abiertas, es gratuito, los cupos son limitados, la modalidad de cursada es bimodal; y está destinado a personas interesadas en la temática. Para incribirse, se puede hacer clic acá.
Desde la institucion aseguran que “El Rol de Cuidadores requiere de más espacios de capacitación y /o formación. Así también como encuentros de cuidados para sí mismos y de reflexión, que les permita fortalecerse y enriquecerse en su accionar diario. Es un rol sumamente requerido en estos tiempos que apuntalamos al envejecimiento saludable y activo”.
Se contará con diversos invitados profesionales y la Asociación de Cuidadores Domiciliarios del Litoral, y los contenidos estarán divididos en diferentes ejes temáticos:
- Eje 1: Introducción a los conceptos centrales.
- Eje 2: Rol - Incumbencias de los, las, les cuidadores.
- Eje 3: Derechos y obligaciones.
- Eje 4: Psicopatologías/Patologías.
- Eje 5: Sistematización teórico-práctico.
El cronograma es el siguiente:
Se dictará a partir del sábado 25 de octubre al 6 de diciembre inclusive.
Martes: de 14:00 a 17:00 horas, solo modalidad virtual.
Sábados: de 9:00 a 12:00 horas, presencial y virtual según corresponda.
Viernes: presencial de 18:00 a 21:00 horas, presencial y virtual según corresponda.
Lugar: Sede Gualeguaychú de FHAyCS, Urquiza 2229.