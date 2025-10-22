El curso es organizado por el Programa Adulteces y Vejeces de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) y la Municipalidad de Gualeguaychú. Las inscripciones se encuentran abiertas, es gratuito, los cupos son limitados, la modalidad de cursada es bimodal; y está destinado a personas interesadas en la temática. Para incribirse, se puede hacer clic acá.



Desde la institucion aseguran que “El Rol de Cuidadores requiere de más espacios de capacitación y /o formación. Así también como encuentros de cuidados para sí mismos y de reflexión, que les permita fortalecerse y enriquecerse en su accionar diario. Es un rol sumamente requerido en estos tiempos que apuntalamos al envejecimiento saludable y activo”.

Se contará con diversos invitados profesionales y la Asociación de Cuidadores Domiciliarios del Litoral, y los contenidos estarán divididos en diferentes ejes temáticos:

Eje 1: Introducción a los conceptos centrales.

Eje 2: Rol - Incumbencias de los, las, les cuidadores.

Eje 3: Derechos y obligaciones.

Eje 4: Psicopatologías/Patologías.

Eje 5: Sistematización teórico-práctico.

El cronograma es el siguiente:

Se dictará a partir del sábado 25 de octubre al 6 de diciembre inclusive.

Martes: de 14:00 a 17:00 horas, solo modalidad virtual.

Sábados: de 9:00 a 12:00 horas, presencial y virtual según corresponda.

Viernes: presencial de 18:00 a 21:00 horas, presencial y virtual según corresponda.

Lugar: Sede Gualeguaychú de FHAyCS, Urquiza 2229.