PREVENCIÓN ZOONÓTICAS
Se realizará una jornada gratuita de vacunación antirrábica
Será de 10 a 12 horas en el Club Juventud Unida. La actividad se enmarca en el fortalecimiento de la prevención sanitaria y el cuidado del ambiente. No requiere turno previo.
Este sábado, 13 de junio, se llevará a cabo una nueva jornada de vacunación antirrábica gratuita, en el marco de las políticas públicas orientadas a la salud ambiental y la prevención de enfermedades zoonóticas.
La actividad tendrá lugar en el club Juventud Unida y la atención será por orden de llegada sin turno previo. En caso de lluvia, será suspendida.
La campaña está dirigida a perros y gatos mayores de 5 meses de edad, que se encuentren en buen estado de salud y hayan cumplido al menos 21 días desde su última vacunación. Los animales deberán asistir con correa y collar, o en transportadora, y acompañados por una persona mayor de edad.