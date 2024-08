Postergada la fiesta el pasado domingo 18, en que se celebraba el Día del Niño, ayer se llevaron a cabo, simultáneamente, los festejos en ocho puntos de la ciudad, que concentraron a los pequeños de distintos barrios: el Anfiteatro, que reunió a los niños del barrio Munilla y Pueblo Nuevo; Suburbio Sur, en Irazusta al Sur y Camilo Villagra; el Barrio San Francisco, en la Plazoleta del boulevard De León; barrios del oeste, en boulevard Martínez y Gervasio Méndez; en el Galpón del "Anhelado Sueño" del Barrio Zuppichini; el Barrio San Isidro, en la plaza del Barrio Pitter; La Cuchilla, en la Plaza de “La Toto” y Villa María, en la Cancha del Zabalet.



El intendente Mauricio Davico, junto a la viceintendenta, Julieta Carrazza, recorrieron durante toda la tarde cada uno de los festejos y compartieron charlas y juegos con los agasajados. “Fue un acierto y me da mucha alegría ver a los gurises disfrutar de esta fiesta. Está muy bueno, porque cada familia se acercó al festejo que le queda cerca de su casa. Esa era la idea, volver al barrio, que no tengan que movilizarse a la otra punta de la ciudad para pasar una tarde espectacular, como la están viviendo”, comentó Davico.



Por su parte, la viceintendenta Julieta Carrazza valoró “el trabajo de todo el Municipio en conjunto con las comisiones vecinales y con grupos de voluntarios, ya sea iglesias, veteranos de Malvinas. Fue un buen trabajo en equipo y en articulación entre las instituciones y el Estado”. A la vez, consideró que “lo más lindo de todos los festejos fueron los juegos didácticos que tuvieron los chicos en los ocho puntos, con las maestras de los EMPI dándolo todo en organizar los juegos; me encantó ver a los chicos cómo estaban disfrutando. Y también, para destacar, la vuelta de tuerca en cuanto a las opciones que consumieron los niños en los stands saludables. En todos los puntos, lo primero que se agotó fueron las frutas, así que eso me parece que también es algo para rescatar, haber puesto puntos saludables en todos los festejos”.





La organización de los festejos que articularon varias áreas municipales, contó con la coordinación de funcionarios y la invalorable colaboración de empresas locales, comisiones vecinales, clubes, instituciones sociales, ONG y vecinos de cada barrio. Varios funcionarios estuvieron presentes y al frente de los distintos festejos simultáneos: la concejal Vanina Basaldúa, en el Anfiteatro; el concejal Juan Pablo Castillo, en el Oeste; Diego Hilt, en Zabalet; Lucas Chanda, en el Barrio Zuppichini; Juan Ignacio Olano, en La Cuchilla; Virginia Castillo, responsable de ANAF (Área de Niñez, Adolescencia y Familia), en Suburbio Sur; el concejal Maximiliano Lesik, en la zona de San Francisco; y la concejal Micaela Rodríguez en el Barrio Pitter.