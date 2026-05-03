En el marco del Programa de Protección Animal y Salud Pública, la Municipalidad de Gualeguaychú sostiene un esquema de castraciones gratuitas semanales para perros y gatos que impacta de manera directa en el equilibrio ambiental y la convivencia urbana.

Al respecto, la subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca, ha remarcado que “las castraciones son una herramienta central en la política ambiental porque permiten reducir la sobrepoblación animal y prevenir situaciones que afectan tanto a la salud pública como al entorno".

Estas intervenciones se desarrollan de lunes a viernes por la mañana en distintos puntos de la ciudad, con operativos territoriales que buscan acercar el servicio a cada barrio. A su vez, los lunes y viernes —incluyendo turnos vespertinos quincenales— las prácticas se realizan en la sede del Centro Municipal de Salud Animal y Zoonosis (CMSAZ), ubicada en Tiscornia y Goldaracena. La planificación también contempla jornadas especiales en otros espacios, según la disponibilidad del equipo veterinario.

Según informaron desde la Municipalidad, “al 29 de abril de 2026, el programa registra 1.116 castraciones realizadas, de las cuales 544 corresponden a felinos y 572 a caninos”; y agregaron que “a estas cifras se le suman 55 atenciones primarias, 38 retiros de puntos postquirúrgicos y el préstamo de 23 jaulas trampa”.