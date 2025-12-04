Desde las 14:00 de este jueves se desarrollan allanamientos simultáneos en Concepción del Uruguay, donde se requisaron 13 inmuebles, en Gualeguaychú, ciudad donde se hicieron 3 operativos, Basavilbaso y Rosario del Tala, lugares donde se realizó un procedimiento, respectivamente, en el marco de una causa por narcomenudeo.

Un total de 160 efectivos de la Policía de la provincia de Entre Ríos participan en los 18 operativos. El vasto despliegue se realiza en el marco de la Ley Nacional N° 23.737 (Ley de Estupefacientes).

El operativo está a cargo de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Uruguay, bajo la supervisión directa del Jefe Departamental, Comisario Mayor Esteban Allegrini.

Las tareas se coordinan con la órbita judicial federal, interviniendo el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo del Juez Subrogante Dr. Hernán Viri, y en trámite en la Secretaría en lo Penal y Correccional N° 1, a cargo del Dr. José María Barraza.

La Jefatura Departamental informó que las diligencias se encuentran en pleno desarrollo. Se informará próximamente sobre los resultados en este vasto operativo federal contra la comercialización de estupefacientes.

Fuente: La Pirámide