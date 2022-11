Además de los tamberos orgánicos de Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos, estuvo presente el intendente de Luján, Leo Botto, la Certificadora OIA y periodistas. Cabe destacar que la cuenca lechera cercana a Luján, representa hoy casi el 50 % de la leche orgánica certificada de la Argentina.

Horacio Bauer, tambero de muchos años de trabajo en el rubro y que desde hace un tiempo se dedica al tambo orgánico en Urdinarrain, consultado por AHORA ElDia señaló que “visitamos un tambo que tiene 400 vacas en ordeñe en un campo de 600 hectáreas. Es un establecimiento, que como muchos otros la está pasando muy mal con la sequía. Lo único que hay son lotes de alfalfa. Lamentablemente no han podido sembrar sorgo y maíz. No llueve desde mayo y tiene reservas para 10 días más y están pidiendo a la certificadora de orgánicos, permiso para ingresar alimentos al tambo, ya que no hay producción orgánica de rollos megafardos y demás, razón por la que pastoreando lo poco que hay y con alimentos que traen de afuera, la pelean día a día”.

El tambero señaló que “la misma situación se está dando en la provincia de Córdoba con una sequía atroz; mientras que los 4 tambos de Entre Ríos estamos un poco mejor gracias a las últimas lluvias que se dieron en la zona”.

Sobre el tambo que visitaron en Luján, Bauer contó que “tienen un promedio diario de 24 litros y trabajan con vacas que son cruzas Holando con Sueca roja y blanca, aunque la mayoría de los tambos están incorporando Jersey y Kiwi, una reza neozelandesa que es la segunda cruza entre Holando y Jersey. Pasando en limpio, en los tambos orgánicos se está utilizando Holando, Jersey, Montpellier que es una raza francesa, Holando Irlandés, Holando Neocelandés, y la mencionada Kiwi. Algunos de los tambos, como el de Luján, están en zonas periurbanas en donde no pueden pulverizar y los que no lo están notaron en su momento que con el tambo convencional en base a un sistema pastoril no se podía subsistir. El tambero orgánico percibe casi el doble que lo que un productor común, pero también estamos pagando casi el doble el alimento balanceado que se elabora en la provincia de Buenos Aires. Se hace en una planta de Alberti que es la única certificada con producción orgánica”.

Recordó que en su tambo ubicado en el viejo acceso a Urdinarrain, trabaja con “vacas cruza Holando con Jersey. Estamos en los 21 litros con 6 kilos de balanceado,10 kilos de silo y el resto pasto. A diferencia de tambos de otros puntos del país como los ya mencionados de Buenos Aires y Córdoba hemos recibido algunas precipitaciones y un poco de pasto tenemos”.

Dijo que “uno de los problemas que se les presenta a los tambos orgánicos y que se trató en Luján, es el de los residuos de los lavados de los corrales. ¿Qué se hace y qué no se hace? Algunos lo compostan, otros tiran pasto en la pista de ordeñe, luego de las tareas la limpian con pala y forman un compost, no lavan el piso. Otros con distintas piletas reciclan el efluente para que en el piletón quede lo sólido. También están los acoplados estiercoleros para desparramar los residuos en el campo”.

Los tambos orgánicos

El sistema de producción de estos tambos es muy pastoril, con forraje conservado de producción propia sin uso de transgénicos ni agroquímicos y con concentrados que cumplen la misma norma. Trabajan con una alta carga animal y vacas cruza, de menor tamaño, más adecuadas al pastoreo y de manejo reproductivo más sencillo. Por esa mayor carga, aunque tienen producciones individuales algo más bajas, en general logran buena cantidad de leche por hectárea y con altos sólidos, entre 7,5 y 8%.

En la reunión se dio una recorrida al rodeo de vacas triple cruza y luego se realizó una ronda de testimonios y novedades que generó un muy interesante intercambio, del que destacamos algunos aspectos.