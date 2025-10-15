Un equipo de la organización entrerriana participó del mismo y halló 122 especies. Urutaú, Frutero Azul y Burlisto Cola Castaña figuran entre las más destacadas.

Un equipo de 7 avistadores de la ONG Ceydas (Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres) participó el pasado sábado 11 de octubre del Global Big Day, evento organizado por la Universidad de Cornell (EEUU) y la plataforma Ebird, y que convoca a observadores de aves de todo el mundo a contabilizar todas las aves posibles en un día.

Fotografía: Pablo Bruni y Alfredo Zapata

Entre las especies más relevantes halladas en la jornada, se destacan el legendario Urutaú (Nyctibius griseus) –misteriosa ave nocturna - el bellísimo Frutero Azul (Stephanophorus diadematus) –considerado Monumento Natural de Entre Ríos- y el raro Burlisto Cola Castaña (Myiarchus tyrannulus).

“Resultó una experiencia única y muy enriquecedora no solo por las aves observadas sino también por el trabajo en equipo” explicó Roman Galvan , miembro de CEYDAS. El avistaje se desarrolló en la zona de San Jaime de la Frontera, el arroyo Tunas y el río Mocoretá (departamento Federación) y en Colonia Ayuí (departamento Concordia).

