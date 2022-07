El acto inaugural se realizó pasado el mediodía del sábado con la presencia de funcionarios nacionales, provinciales, municipales y cooperativistas, ante un número importante de personas que presentaron sus trabajos en diferentes stands y público en general.

El Director de Cooperativas de la Municipalidad de Gualeguaychú, Mauricio Weber fue el encargado de dar la bienvenida a los presentes valorando el “rol del cooperativismo, la fuerza y empuje del mismo, siendo Gualeguaychú un ejemplo en la materia”.

Ricardo Etchemendy, Presidente del IPCYMER, señaló que la cooperativa Ecoparque de Gualeguaychú “ha dado un salto cualitativo en el valor agregado del residuo lo que nos indica que aquellos que nos critican que hablan de los planes, tienen que saber que acá hay personas, hombres y mujeres, que basados en los principios y en los valores del cooperativismo, como la solidaridad, la ayuda mutua, están llevando adelante un montón de emprendimientos que no hubiesen sido posible, y no se hubiesen tomado decisiones políticas. Me pone orgulloso que haya sido invitado Daniel Irigoyen (ex Intendente de Gualeguaychú) con quien trabajamos en el 2005 en la conformación de cooperativas con los planes Jefas y Jefes de familia”.

Acotó que en la provincia “solo cuatro municipios tienen direcciones de cooperativas, y las de Gualeguaychú aparte de producir, hacer obras, servicios de primer nivel, tienen todo en orden”.

Destacó que a primera hora de la mañana del sábado “estuvimos en Ecoparque que es un ejemplo, para recibir la llegada de una máquina nueva que se utiliza para el extrusado del polietileno, un primer problema que se va a resolver para que no vuelen las bolsas”. Sostuvo que el trabajo que hacen los cooperativistas “es excepcional, pese a que la Cooperativa Ecoparque está siendo atacada por algunas cuestiones ambientales en las que hay que trabajar e informar que es lo que pasa en esta planta, aunque está claro que se trabaja muy bien con el medio ambiente y que los cooperativistas han conseguido una fuente laboral muy importante”.

Ramiro Martínez (titular de Conarcop), dijo que el “modelo de Gualeguaychú es el que tenemos que trasladar al resto del país, porque desde la exclusión se generó inclusión generando distintas economías, saneamiento ambiental, cuidado de nuestros adultos mayores, cuidado de la salud como en el Jeannot Sueyro,”

Por su parte, el Coordinador de la Secretaria de Economía Social de La Nación Julián Aceituno, destacó que “en momentos tan difíciles que vive el mundo, el mercado tiene un problema con la construcción de empleo ,porque trabajo hay y es el que realizan ustedes, por los cooperativistas, Sin dudas la economía popular, es una respuesta de nuestro pueblo a la comunidad en esta crisis del empleo”.