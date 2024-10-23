En el Ítem música participaron alumnos de Colegio Las Victorias (4° año), Luis Clavarino (3°3°), Luis María Bettendorff (4°A) y Bettendorff (3°B), los que ofrecieron un vibrante espectáculo de rock. Cada grupo presentó un tema local, uno nacional y uno internacional, cumpliendo con los requisitos establecidos. La coordinación del ítem estuvo a cargo de Evelyn López, y el jurado estuvo compuesto por Natacha Piquet, Walter Rambur y Florencia Bernhardt.

En Danza se presentó el Colegio Soldado Mosto 4°, el jurado estuvo integrado por Natalia Miño Raffo, Agostina Pedro y Lorena Capurro, en tanto la coordinación del ítem estuvo en manos de Agostina Pedro.

Del certamen artístico estudiantil, se encuentran participando más de 25 cursos de diferentes colegios. Ya se realizó la primera etapa de Arte Urbano con la presentación de bocetos y en la primera semana de noviembre se llevará adelante la “Semana del Arte Urbano”, en las paredes del balneario Municipal, este ítem está coordinado por Guillermina Benetti. Asimismo, el ítem letras culminó en el mes de agosto y se presentaron cuatro cursos con cuento y poesía y el ítem fue coordinado por Adriana Veronesi.

Próximas Actividades

Muestra de Fotografía: Desde el lunes 28 de octubre, de 9 a 12 y de 15 a 18, en el Centro Cultural Gualeguaychú. Los alumnos expondrán las fotografías realizadas en sus talleres, coordinados por Laura Secchi.

Ítem Teatro: El sábado 2 de noviembre a las 19, en el Teatro Gualeguaychú. Actualmente, los estudiantes están desarrollando sus clases en el CCG, con la coordinación de Carina Vanesa González.

Talleres de Audiovisuales: Inician esta semana, todos los jueves a las 17, en la Casa de la Estación, donde funciona la Dirección de Cultura. Este ítem está coordinado por Emilce Berghella, y los alumnos presentarán sus cortometrajes el 7 de diciembre a las 20, en el Anfiteatro, donde se anunciarán los ganadores del certamen general.