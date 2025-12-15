El sábado 13 de diciembre, en la Casa de la Cultura –Museo Quirós de la ciudad de Fray Bentos, República Oriental del Uruguay-, se llevó a cabo un encuentro binacional entre integrantes de los equipos de trabajo del Museo del Carnaval de Gualeguaychú y del Museo del Carnaval de Montevideo.

La reunión se desarrolló en el marco del fortalecimiento de los lazos culturales entre ambas orillas del río Uruguay, una línea de trabajo que se viene profundizando durante la gestión del intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, con el objetivo de promover el intercambio cultural, el trabajo articulado entre instituciones y la construcción de agendas comunes con ciudades y organismos del país vecino.

El encuentro fue moderado por el director de Cultura de la Intendencia de Río Negro —departamento al que pertenece la ciudad de Fray Bentos—, Leonardo Martínez Russo. En representación del Gobierno de Gualeguaychú participaron el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo; el concejal Juan Pablo Castillo; y personal de los museos involucrados.

Durante la jornada se abordaron diversos ejes de trabajo, entre los que se destacaron la posibilidad de crear un circuito binacional de Museos del Carnaval, el intercambio de colecciones patrimoniales a través de muestras itinerantes y temporarias, y el desarrollo de instancias de intercambio de saberes, técnicas de realización y experiencias vinculadas a la producción y conservación del patrimonio carnavalero.

Este tipo de encuentros fortalece los vínculos internacionales y potencia el arte festivo que nos identifica, nos representa y nos une como pueblos, generando instancias de cooperación que favorecen la concreción de proyectos culturales conjuntos.

Cabe destacar que tanto el Museo del Carnaval de Montevideo, Uruguay (inaugurado en noviembre de 2006) como el Museo del Carnaval de Gualeguaychú, Argentina (inaugurado en mayo de 2019) son espacios únicos en sus respectivos países por su temática y cumplen un rol fundamental en la preservación y difusión del carnaval como patrimonio cultural.