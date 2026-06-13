La actividad reunió a médicos, enfermeros, técnicos y otros integrantes del sistema sanitario con el objetivo de actualizar conocimientos, compartir experiencias y fortalecer las estrategias de atención frente a patologías cardiovasculares, una de las principales causas de muerte en el mundo.

El simposio fue organizado por el Servicio de Cardiología del Hospital Centenario, el Comité de Docencia e Investigación y la Sociedad Argentina de Cardiología (Distrito Río Uruguay), con el acompañamiento de la Municipalidad de Gualeguaychú y distintas instituciones. El programa científico contó con la participación de reconocidos especialistas de Rosario, Paraná, Buenos Aires y diferentes localidades de Entre Ríos, además de profesionales locales que expusieron sobre experiencias y protocolos desarrollados en la ciudad.

Durante la apertura, la directora del Hospital Centenario, Dra. Andrea Martins, destacó la importancia de la capacitación continua frente al impacto que tienen las enfermedades cardiovasculares en la salud pública.

“Las enfermedades cardiovasculares constituyen una de las principales causas de morbimortalidad en el mundo. Frente a una emergencia cardíaca, cada minuto cuenta. La rapidez en el reconocimiento de los síntomas, la correcta aplicación de los protocolos de atención y la coordinación eficiente de los equipos de salud pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte”, expresó.

Asimismo, remarcó que la actualización permanente de los equipos sanitarios representa una necesidad estratégica para las instituciones de salud.

“La capacitación permanente de los profesionales deja de ser una opción para convertirse en una necesidad institucional. Mantener actualizados los conocimientos y habilidades permite brindar una atención segura, basada en la evidencia científica y alineada con los estándares de calidad que nuestra comunidad merece”, sostuvo.

Martins también subrayó que la respuesta ante una emergencia cardiovascular depende del trabajo coordinado de todos los actores involucrados en la atención, desde médicos y enfermeros hasta técnicos y personal de apoyo, y convocó a continuar fortaleciendo los espacios de formación profesional.

El programa científico estuvo estructurado en tres mesas de debate que abordaron distintas problemáticas vinculadas a las emergencias cardiovasculares. La primera, denominada “Emergencia cardiológica en la guardia general”, se centró en las patologías más frecuentes que enfrentan los equipos de salud en los servicios de urgencias. Durante este bloque se desarrollaron exposiciones sobre el manejo de las crisis hipertensivas, las arritmias más habituales en la guardia, el edema agudo de pulmón, las presentaciones atípicas del infarto agudo de miocardio en mujeres y el funcionamiento de las unidades de dolor torácico. Las disertaciones estuvieron a cargo de la Dra. María Eugenia Hernández, la Dra. María Laura Delez, el Dr. Marcelo Demozzi, la Dra. Romina Macri y el Dr. Iván Gómez.

La segunda mesa de debate llevó por título “Tromboembolismo pulmonar, la amenaza fantasma” y estuvo dedicada íntegramente a una de las patologías cardiovasculares más complejas y de difícil diagnóstico. El espacio incluyó la presentación de un caso clínico por parte de residentes de Cardiología, además de exposiciones sobre diagnóstico, tratamiento inicial y estrategias terapéuticas avanzadas para los casos de mayor riesgo. Participaron como disertantes el Dr. Martín Nahelson, del Hospital Centenario de Rosario, y el Dr. Ignacio Cigalini, del Hospital Privado de Rosario, quienes compartieron experiencias y abordajes actualizados sobre esta enfermedad potencialmente mortal.

La jornada concluyó con la mesa “Cuando el dolor de pecho golpea la puerta”, enfocada en los síndromes coronarios agudos, las estrategias de revascularización y la importancia de las redes de atención cardiovascular. En este bloque expusieron el Dr. Rodrigo Alderete, el Dr. Ignacio Álvarez Amuchástegui, el Dr. Néstor Vitta, el Dr. Emanuel Luchessi, el Dr. Pedro Zangroniz y la Dra. Alfonsina Candiello. Entre los temas desarrollados se destacaron el abordaje del infarto agudo de miocardio, los tratamientos invasivos, los casos de dolor torácico sin lesiones coronarias visibles, la experiencia local del programa Código Rojo Infarto de Gualeguaychú y la implementación de redes y protocolos nacionales para optimizar la atención de las emergencias cardiovasculares.

Acerca de la jornada, el cardiólogo Iván Gómez, integrante del Servicio de Cardiología del Hospital Centenario y uno de los organizadores del evento, valoró la participación alcanzada y el crecimiento sostenido que ha tenido el simposio.

“Estamos muy contentos con la convocatoria. Tuvimos más de 250 inscriptos, con participantes de toda la provincia y de distintas profesiones dentro del sistema de salud. Fue un muy lindo evento y contamos con disertantes de Rosario, Buenos Aires y distintas ciudades de Entre Ríos. Hemos logrado afianzar este encuentro; ya es el tercero que realizamos y se ha consolidado como uno de los de mayor convocatoria y nivel académico de la provincia”, afirmó.

Finalmente, desde la organización destacaron que este tipo de instancias permiten fortalecer la formación continua de los equipos de salud y consolidar vínculos entre instituciones y profesionales, generando herramientas concretas para mejorar la calidad de atención y la respuesta ante emergencias cardiovasculares en toda la región.